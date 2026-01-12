เอ็ม ดิสทริค ได้รับ สัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่า

เอ็ม ดิสทริค (ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์) ได้รับ สัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่า Thailand Tourism Standard (มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย) จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มอบให้กับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานและคุณภาพในด้านการท่องเที่ยว ร่วมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีและสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย
***
ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา จับมือ อาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ และกลุ่มพันธมิตรร้านค้าผู้เช่า โดยมี ไพรัช รัตตัญญู ผอ.สายงานขายและการตลาด, ธเนศ คงนาลึก ผอ.สายงานบริหารกลาง และจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต้อนรับเด็กๆ กว่า 100 คน จาก ร.ร.สามัคคีบำรุง เขตดินแดง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
***
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด ร่วมส่งต่อความสุขต้อนรับปีใหม่ ด้วยการส่งทีมพนักงานจิตอาสา เป็นตัวแทนมอบโดนัท คริสปี้ ครีมแทนคำขอบคุณ ให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยมี ปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย