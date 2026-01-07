เอ็ม ดิสทริคจัดเต็มวันเด็กแห่งชาติ ผจญภัยในโลกขนมหวาน

เอ็ม ดิสทริค ฉลองวันเด็กแห่งชาติเนรมิตพื้นที่ทั้ง 3 ศูนย์การค้าจัดงาน “EM DISTRICT KIDS FUNIVAL 2026: CANDY LAND” โดยร่วมกับ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) สร้างความสุขพร้อมชวนทุกครอบครัว มาเช็กอินและสนุกสุดเหวี่ยงไปกับเครื่องเล่นสุดว้าวและกิจกรรมสร้างสรรค์ 8-11 ม.ค. 69
พบกับกิจกรรมไฮไลต์ อาทิ CANDY PLAYLAND ณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G เอ็มควอเทียร์ ผจญภัยในโลกของขนมหวานกับไฮไลต์เด็ด “Candy Claw Machine เครื่องคีบขนาดยักษ์ที่น้องๆแต่ละคนคีบได้เท่าไหร่ ก็ได้กลับบ้านไปทันที พร้อมเกม CANDY STRIKE และLOLLIPOP TOSS รวมทั้งเปิดเวทีแสดงความสามารถที่ Candy Stage
CANDY PLAYGROUND เพลิดเพลินไปกับโชว์จากสถาบันชั้นนำ ณ EMJOY ชั้น 2เอ็มควอเทียร์ อาทิ CANDY TREASURE HUNT, CANDY PUPPET SHOW, CANDY THEATRE, CANDY MAGICAL SHOW รวมถึงเวิร์กชอปสุดคิวต์ เช่น LOLLIPOP WORKSHOP, CANDY TATTOO และบริการทำผมถักเปียแสนหวาน SWEET BRAIDING โดย Take Care Salon of Beauty
CANDYVERSE MARKET BY F.Y.I จักรวาลความหวาน ณ เอ็ม มาร์เก็ต ฮอลล์ ชั้น G เอ็มสเฟียร์ ท่องโลกเบเกอรี่ ขนมหวาน และเครื่องดื่ม พร้อมกิจกรรมพิเศษ Scoop-a-Verse Truck ลุ้นรับของรางวัลมากมาย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย พร้อมขบวนพาเหรดสุดอลังการของเหล่าคาแรกเตอร์การ์ตูนชื่อดัง ณ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น M เอ็มควอเทียร์ โดยจะจัดแสดง ในวันที่ 10-11 ม.ค. 69 เวลา 12.00, 14.00, และ 17.00 น.