สร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ! รฟม.- BEM จัดกิจกรรมมอบความสุขและรางวัล ตามแนวรถไฟฟ้า

รฟม. ร่วมกับ BEM ยกขบวนความสุข สร้างรอยยิ้ม ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569
วันนี้ (10 มกราคม 2569) นายสุทัศน์ สิขเรศ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ซึ่ง รฟม. ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) จัดกิจกรรมขึ้น ณ MRT สถานีพหลโยธินบริเวณ METRO MALL โดยมี นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร รฟม. นางเสาวณิต ไทรวิเศษ ผู้จัดการส่วน ส่วนสื่อสารการตลาด (BEM) ดร.อารยา ปานุราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ภายในงานมีการแสดงโชว์ความสามารถของสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) จากฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. การแสดงดนตรีจากเยาวชน ได้แก่ วงดนตรีไทยร่วมสมัยจากวง Yellow Brown Band การแสดงดนตรีสากลจากวง Sussy Baka และวง Candy Queen ซึ่งเรียกเสียงเชียร์และปรบมือจากผู้ชมรอบข้างจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีซุ้มรฟม. ร่วมกับ BEM รรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน
ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของ รฟม. เป็นประจำทุกปี บริเวณตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. เพื่อสร้างรอยยิ้มและส่งมอบความสุขให้น้องๆ เยาวชนและครอบครัว รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ รฟม. อีกด้วย