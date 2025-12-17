“เอ็ม ดิสทริค” จัด 6 จุดเช็กอินสุดชิค ฉลองเทศกาลแห่งความสุข

เอ็ม ดิสทริค (เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์) ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และเรนวูด กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 2 ปี เอ็ม ดิสทริค จัดงาน “EM DISTRICT Winter Wonderland 2025” มอบความสุขช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ตื่นตาและอิ่มใจไปกับการตกแต่งในธีม ENCHANTED FOREST มนต์เสน่ห์ของป่าแห่งเทพนิยายที่มีความงดงาม อัศจรรย์ ตระการตา พร้อมม้ายูนิคอร์น สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ และบรรดาสรรพสัตว์ราวกับอยู่ในดินแดนแห่งความฝัน พร้อมจุดเช็กอินหลากหลายทั่วทั้งเอ็ม ดิสทริค วันนี้-5 ม.ค. 69 โดยมีไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดได้แก่
จุดที่ 1 ต้นคริสต์มาสที่ตกแต่งด้วยเหล่าสัตว์วิเศษและพลังอันลึกลับ นำโดยกวางผู้สูงศักดิ์ ยูนิคอร์นเรืองแสง และผีเสื้อผลึกหิมะนับพันตัวต่างอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างงดงาม ท่ามกลางดอกไม้ยักษ์ที่เปล่งประกายราวกับคริสตัล สูงกว่า 20 เมตรประดับไฟงดงาม พร้อมอุโมงค์ใต้ต้นคริสมาสต์ บริเวณควอเทียร์พาร์ค ด้านหน้าเอ็มควอเทียร์ และเอ็มโพเรียม
จุดที่ 2 ต้นคริสต์มาสแฟนตาซี ที่ได้แรงบันดาลใจจากของตกแต่งวินเทจยุค 1950-1960 หน้าเอ็มสเฟียร์
จุดที่ 3 อุโมงค์แห่งแสงสีระยิบระยับในป่ามหัศจรรย์ บริเวณชั้น GM ทางเข้าเอ็มสเฟียร์ (ทางเชื่อมจากสกายวอล์ก บีทีเอส)
จุดที่ 4 ม่านคริสตัลไล่เฉดสีทองระยิบระยับ เรียงร้อยแขวนยาวลงมา ตั้งแต่ชั้น 4 เอ็มควอเทียร์ลงมาถึงชั้น G
จุดที่ 5 เหล่าผีเสื้อแห่งเทพนิยาย ผีเสื้อสีขาวสดใสหลายร้อยตัวโบยบินอย่างสวยงาม บริเวณทางเชื่อมอาคาร A และ C ชั้น M เอ็มควอเทียร์
จุดที่ 6 พบกับ SANTA CLAUS รอมอบของขวัญและร่วมถ่ายภาพสุดประทับใจ 20-21 และ 24-25 ธ.ค. 68 บริเวณ EMJOY ชั้น 2 อาคาร C เอ็มควอเทียร์
