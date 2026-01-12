พารากอนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ชวนปล่อยพลังแห่งจินตนาการ

สยามพารากอน ผนึกกำลัง จัดงาน “SIAM PARAGON WORLD PLAYGROUND 2026” เนรมิตทุกพื้นที่ให้เป็นอาณาจักรแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมและความสนุกหลากหลายรูปแบบ วันนี้-18 ม.ค. 69 โดยมีไฮไลต์เด่น อาทิ LEGO X Siam Paragon The Grand Celebration of Imagination จนถึงวันที่ 18 ม.ค. 69 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1
ชมแฟชั่นโชว์จากน้องๆ ในสไตล์สดใสถ่ายทอดความมั่นใจและจินตนาการผ่านรันเวย์แห่งความฝัน นำเสนอผ่านคอลเลกชันจากแบรนด์ดัง อาทิ BARBIE, BROOKLYN, DIESEL, DISNEY, DKNY, ELLA ELLA, F4HERO, LEE, LITTLE CELEB, LITTLE CHOUX, MILLION และ OVO โดยแฟชั่นโชว์จัดแสดงวันละ 3 รอบ ได้แก่เวลา 13.00/15.00/17.00 น. พร้อมจัดเต็มความสามารถพิเศษ ความสนุกและรอยยิ้มจากการแสดงของน้องๆ หนูๆ
พิเศษ! สำหรับ คิดส์ แพลนเน็ต พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พบโปรโมชั่นสุดคุ้มค่า ตั้งแต่วันนี้-15 ก.พ. 69 เตรียมมอบความพิเศษให้กับคุณพ่อ คุณแม่ กับส่วนลดชวนให้ชอป ของเล่นและสินค้าเด็ก ลดสูงสุด 50%, มอบส่วนลด Cash Coupon เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าสูงสุดถึง 1,500 บาท และรางวัลสำหรับนักชอปแฟนพันธุ์แท้ของ Kids’ Planet เมื่อมียอดซื้อสูงสุดตลอดรายการ รับรางวัล Top Spenders 6 รางวัล มูลค่ากว่า 40,000 บาท และอื่นๆ อีกมากมาย