“ฆาตกรขวัญใจประชาชน” โผล่บนเว็บไซต์ Shein ทำเน็ตงง ใช้หน้าฆาตกรขายเสื้อ?

วันที่ 2 กันยายน 2568 เว็บไซต์ TMZ รายงานข่าวสุดช็อก เมื่อพบว่าบนเว็บไซต์ฟาสต์แฟชั่นชื่อดัง Shein มีภาพนายแบบขายเสื้อเชิ้ตที่หน้าตาเหมือนกับ ลุยจิ มันโญเน ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมผู้บริหารประกันสังคมสหรัฐฯ อย่างกับพิมพ์เดียวกัน
ภาพดังกล่าวสร้างความสับสนให้ชาวเน็ตอย่างมาก เพราะลุยจิในขณะนี้ยังถูกคุมขังที่เรือนจำ MDC Brooklyn ร่วมกับคนดังอีกหลายราย (รวมถึง Diddy ที่รอการตัดสินโทษ) ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว หลังถูกจับกุมในข้อหายิงสังหารซีอีโอด้านสุขภาพ ไบรอัน ทอมป์สัน (Brian Thompson) ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าตัวจะได้ออกมาถ่ายแบบจริง
สิ่งที่ทำให้คนงงคือใบหน้าของนายแบบ Shein ดูเหมือนกับลุยจิอย่างน่าตกใจ บางฝ่ายคาดว่าอาจเป็นการใช้ภาพตัดต่อหรือ AI สร้างภาพจำลอง ที่ดันไปออกมาคล้ายกับฆาตกรรายนี้อย่างจัง ยิ่งไปกว่านั้น เสื้อเชิ้ตดังกล่าวราคาขายเพียง 11 ดอลลาร์ (ประมาณ 400 บาท) และตอนนี้ก็ใกล้จะ sold out เหลือแค่ไซส์เดียวเท่านั้น
ข่าวนี้ทำให้เกิดกระแสถกเถียงในโซเชียล ว่าหากเป็นการใช้ภาพคนดังหรือผู้ต้องหาโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิ หรือสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ยี่ห้อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้ที่เกี่ยวข้องกับ ฆาตกรรมอุกอาจ ซึ่งอยู่ในความสนใจของสังคม
ทั้งทีมกฎหมายของลุยจิและทาง Shein ยังไม่ได้ออกมาให้คำชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อเรื่องนี้ ขณะที่ TMZ ระบุว่ายังคงรอตอบกลับ