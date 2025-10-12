ส่องรถหรู BMW 2 Gran Coupé ป้ายแดง "ลิลลี่" ราคาจิ๊บๆ แค่ 2 ล้านเศษ

สวนกระแสดราม่าพาส่องรถหรู BMW 2 Gran Coupé ป้ายแดงคันใหม่เอี่ยมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ของนักร้องสาว "ลิลลี่ นารีนาท" หรือ "ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น" ที่เจ้าตัวซื้อเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้า จะหรูหราน่าโดนแค่ไหนไปดูกันเลย
บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 2 Gran Coupé ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ประเดิมทำตลาดด้วยรุ่น 220 Gran Coupé M Sport Pro ที่มีราคาจำหน่าย 2,199,000 บาท (ราคารวมแพ็กเกจ BSI Standard) และถือเป็นรุ่นที่มีราคาจำหน่ายเข้าถึงง่ายที่สุดของบีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทยปัจจุบัน
ซีรีส์ 2 Gran Coupé เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตูที่มีเส้นสายแบบรถคูเป้ 2 ประตู ด้วยแนวหลังคาที่มีความลาดเทมากกว่าปกติ พร้อมประตูแบบไร้กรอบทั้ง 4 บานยิ่งเติมเต็มความเป็นรถคูเป้มากขึ้น โดดเด่นด้วยไฟหน้า Adaptive LED แบบ M Lights Shadowline และกระจังหน้าไตคู่ BMW Iconic Glow ส่องสว่างเป็นเอกลักษณ์ยามค่ำคืน
สำหรับเวอร์ชันไทยยังถูกติดตั้งชุดแต่ง M Sport Pro จากโรงงาน พร้อมขอบหน้าต่างแบบ M high-gloss Shadowline รับกับล้ออัลลอย M ขนาด 19 นิ้ว ดีไซน์ Y-spoke Bicolour พร้อมคาลิเปอร์เบรก M Sport สีแดงเงาแบบ 4 ลูกสูบ
แม้ว่าจะถูกพัฒนาเป็นรุ่นเล็กสุด แต่ห้องโดยสารก็อัดแน่นไปด้วยออปชันระดับหรู ทั้งเบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มวัสดุ Veganza ชุดแต่งภายในแบบ Illuminated โทนสีเทา-ดำ Aluminium Graphite ที่มาพร้อมไฟแต่งห้องโดยสารในตัว และตะเข็บบนพื้นผิวต่างๆ ในห้องโดยสารที่ใช้ด้ายสีแดง น้ำเงิน ขาว อันเป็นสีประจำตัวของบีเอ็มดับเบิลยู M
นอกจากนี้ BMW 220 Gran Coupé M Sport Pro ยังถูกติดตั้งหน้าจอ BMW Head-up Display พร้อมระบบปฏิบัติการ BMW Operating System 9 รุ่นล่าสุด รองรับฟังก์ชัน BMW Digital Key Plus เปลี่ยนมือถือเป็นกุญแจรถ รวมถึงมีระบบช่วยการขับขี่ Driving Assistant Plus และ Parking Assistant Plus เป็นมาตรฐานอีกด้วย
ด้านขุมพลังก็แรงไม่เบาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 2.0 ลิตร BMW TwinPower Turbo กำลังสูงสุด 204 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 300 นิวตัน-เมตร เกียร์คลัตช์คู่ 7 สปีด Steptronic สามารถเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ในเวลา 7.3 วินาที พร้อมฟังก์ชัน M Sport Boost เพิ่มแรงบิดสูงสุดชั่วคราวเพื่อความฉับไวในการออกตัวหรือเร่งแซง
สำหรับสีตัวถังมีทั้งหมด 4 สี คือ ดำ Black Sapphire Metallic, ขาว Alpine White Solid, เทา Brooklyn Grey Metallic และน้ำเงิน Portimao Blue Metallic ถ้าถูกใจสีไหนก็แวะไปเป็นเจ้าของได้ที่โชว์รูมบีเอ็มฯ ใกล้บ้านเลยจ๊ะ