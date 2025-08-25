เยอรมัน ออโต้ ทุ่มทุนกว่า 125 ล้านบาท สร้างศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน บนพื้นที่ขนาดใหญ่ รองรับลูกค้า ทั่วภาคตะวันออก

เยอรมัน ออโต้ มุ่งพัฒนาไม่หยุด ทุ่มงบกว่า 125 ล้านบาท ขยายพื้นที่การให้บริการ ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี มาตรฐาน สำหรับรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู และ มินิ แห่งใหม่ที่พัทยา พร้อมยกระดับมาตรฐานงานซ่อมที่ดีที่สุด แห่งภาคตะวันออก รองรับรถซ่อมตัวถังและสีได้สูงสุด 220 คัน ส่วนศูนย์บริการทางด้านเทคนิครองรับได้สูงสุดที่ 700 คัน รวมปริมาณงานซ่อม จากศูนย์บริการ เยอรมัน ออโต้ สาขา พัทยา รองรับงานซ่อมทั้ง 2 ประเภท ได้มากถึงกว่า 900 คัน/เดือน
บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด จัดงาน OPEN HOUSE BODY & PAINT SERVICE at German Auto Pattaya โดยเชิญพันธมิตรบริษัทประกันภัยชั้นนำ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี มาตรฐาน สำหรับรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู และ มินิ ที่พัทยา โดยมีพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการ ทั้งโชว์รูม ส่วนศูนย์บริการด้านเทคนิค และส่วนศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี กว่า 22,400 ตรม. เฉพาะศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน มีพื้นที่ถึง 12,000 ตรม. จัดว่าเป็นศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วยอาคาร 3 ชั้น และพื้นที่ให้บริการโดยรอบ งบลงทุนกว่า 125 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมความแข็งแกร่งด้วยทีมช่างผู้ชำนาญ และ พัฒนาศักยภาพการซ่อมให้ แม่นยำ ฉับไว ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย การันตีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานผ่านการรับรอง จาก บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในการให้บริการ การใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อความพึงพอใจและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสูงสุด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ได้ทดลองขับและสัมผัสรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู และ มินิ อย่างใกล้ชิด ผ่านการร่วมนั่งคาราวานรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู และ มินิ ซึ่งได้นำตัวแทนพันธมิตรไปร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ โรงแรม Renaissance Resort & Spa Pattaya เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568
นายปิยวิทย์ เขมะรังสรรค์ ประธานบริหาร บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด ได้แสดงวิสัยทัศน์ กล่าวถึงการลงทุนกว่า 125 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมในการรองรับการให้บริการหลังการขายที่ขยายตัวของลูกค้า บีเอ็มดับเบิลยู และ มินิ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยมุ่งเน้น งานซ่อมตัวถังและสี ที่มีมาตรฐานระดับสากล BMW and MINI Certified Body & Paint Service พร้อมที่จะมอบบริการที่เหนือระดับ แตกต่างและโดดเด่น เพื่อให้มั่นใจว่ารถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู และมินิ ทุกคันจะกลับคืนสู่เจ้าของในสภาพที่สมบูรณ์แบบ
มร.ราล์ฟ บิสซินเกอร์ (Mr.Ralf Bissinger) ประธานบริหารฝ่ายปฎิบัติการ (Dealer Principle) บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด กล่าวตอกย้ำเรื่อง ความปลอดภัยและคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ ของศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน จาก เยอรมัน ออโต้ เรามีช่างผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่มีทักษะสูงด้าน Carbon fiber body repair technician ที่ได้รับใบร้บรองการฝึกอบรมเฉพาะทาง ด้านโครงสร้าง จากศูนย์ฝึกอบรม บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป
นอกจากนี้ เยอรมัน ออโต้ ยังมีศักยภาพในการรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในภาคตะวันออก ทั้งส่วนงาน
- ศูนย์บริการการซ่อมด้านเทคนิค ประกอบด้วยช่องซ่อมให้บริการ 10 ช่อง สามารถให้บริการรถยนต์ได้สูงสุด
700 คันต่อเดือน โดยมีทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ 17 คน
-ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี มาตรฐาน ประกอบด้วยช่องซ่อมให้บริการ 16 ช่อง สามารถรองรับรถยนต์ได้ 220 คันต่อเดือน โดยมีช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ 23 คน
ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี มาตรฐาน สำหรับรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู และ มินิ ยังห่วงใยสุขภาพของคนทำงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้สีสูตรน้ำ ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะมาตรฐานระดับโลก ลดการเกิดสาระเหย(VOC) และทุกขั้นตอนการให้บริการซ่อมตัวถังและสี ยังสร้างความมั่นใจในคุณภาพด้วยการ รับประกันคุณภาพงานสีเป็นเวลา 1 ปี รถทุกคันที่ผ่านการซ่อมตัวถังและสี จากศูนย์บริการ เยอรมัน ออโต้ จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ อย่างพิถีพิถัน ก่อนถึงมือคุณ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการ เยอรมัน ออโต้ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาบางนา โทร 02 3691199, สาขาแจ้งวัฒนะ โทร 02 1190999 , สาขาสุวรรณภูมิ โทร 02 1189499 และ สาขาพัทยา โทร 038 235600