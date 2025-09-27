xs
เปิดตัว BMW M2 CS รุ่นเล็กพลังโหด 530 แรงม้า เริ่ม 7,999,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



BMW M2 CS ใหม่ ถูกเปิดตัวพร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทย พกขุมพลัง M TwinPower Turbo ขนาด 3.0 ลิตร กำลังสูงสุด 530 แรงม้า แรงกว่ารุ่น M2 มาตรฐานถึง 50 แรงม้า เคาะราคาจำหน่ายเริ่ม 7,999,000 บาท


BMW M2 CS เวอร์ชันไทยมีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ M2 CS ราคา 7,999,000 บาท รุ่น M2 CS พร้อมระบบเบรกคาร์บอนเซรามิก M การตกแต่งภายในด้วยสี Red High-Gloss ราคา 8,699,000 บาท และรุ่น M2 CS สี Individual Velvet Blue Metallic พร้อมระบบเบรกคาร์บอนเซรามิก M ราคา 8,999,000 บาท (ทั้งหมดเป็นราคารวมแพ็กเกจ BSI Standard)

M2 CS ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 6 สูบแถวเรียง ความจุ 3.0 ลิตร M TwinPower Turbo กำลังสูงสุด 530 แรงม้า (เพิ่มจาก M2 รุ่นมาตรฐาน 50 แรงม้า) แรงบิดสูงสุด 650 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังด้วยเกียร์ M Steptronic 8 สปีด พร้อมแท่นยึดเครื่องยนต์เฉพาะรุ่น CS เพื่อการตอบสนองฉับไวยิ่งขึ้น


M2 CS ถูกพัฒนาให้มีน้ำหนักเบาลงจากรุ่นมาตรฐาน 30 กิโลกรัม ด้วยการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ในหลายองค์ประกอบ โดดเด่นด้วยกระจังหน้าเฉพาะรุ่น CS และชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์ พร้อมฝากระโปรงท้ายคาร์บอนไฟเบอร์และสปอยเลอร์แบบ Ducktail ในตัว ฝาครอบกระจกมองข้างคาร์บอนไฟเบอร์ และหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์

ระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียด โดยลดระดับลง 8 มม. เมื่อเทียบกับ M2 รุ่นมาตรฐาน และล้ออัลลอย M แบบฟอร์จน้ำหนักเบาที่ติดตั้งมาเป็นมาตรฐาน

อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ทำได้ในเวลา 3.4 - 3.8 วินาที และทำความเร็วสูงสุดได้ 302 กม./ชม. โดยหากวัดตามมาตรฐานการคำนวณแบบ ‘1-foot rollout’ (ไม่รวมระยะออกตัว 1 ฟุต) อัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. อยู่ที่ 3.5 วินาที


ภายในห้องโดยสารติดตั้งคอนโซลกลางคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมสัญลักษณ์ CS เบาะนั่งแบบ Bucket Seat คาร์บอนไฟเบอร์พร้อมสัญลักษณ์ CS แบบเรืองแสง และพวงมาลัยหุ้มวัสดุ Alcantara พร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์คาร์บอนไฟเบอร์และเครื่องหมาย 12 นาฬิกาสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ และระบบ Active Sound Design NEXT พร้อมการปรับแต่งเฉพาะรุ่น CS ช่วยเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่

สำหรับลูกค้าที่ต้องการความโดดเด่นเป็นพิเศษ สามารถเลือกปรับแต่งด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย อาทิ ระบบเบรกคาร์บอนเซรามิก M การตกแต่งภายในด้วยสี Red High-Gloss รวมถึงตัวเลือกสีที่หลากหลายทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสาร



















