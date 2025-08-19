ส่องราคา "Lamborghini Huracán STO" คันใหม่ "นิกกี้ ณฉัตร" บอกเลยไม่ธรรมดา!

แฟนคลับ "นิกกี้-ณฉัตร จันทพันธ์" แห่ถล่มไลค์รูปอินสตาแกรมหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่กับซูเปอร์คาร์หรู "Lamborghini Huracán STO" มูลค่าทะลุ 20 ล้านบาท เชื่อว่าหลายคนอยากรู้จักรถคันนี้ว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้าง ว่าแล้วก็ไปชมกันเลย!
Lamborghini Huracán STO เป็นหนึ่งในไลน์อัปของตระกูล Huracán ที่มีวางจำหน่ายในปัจจุบันซึ่งประกอบไปด้วย Huracán Sterrato, Huracán Tecnica, Huracán EVO Spyder และ Huracán STO
Lamborghini Huracán STO มีจุดต่างสำคัญเมื่อเทียบกับรุ่นอื่น คือการได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่ง Huracán Super Trofeo EVO และ Huracán GT3 EVO เน้นการลดน้ำหนักเพื่อรีดสมรรถนะสูงสุดออกมา แต่ยังคงสามารถใช้งานบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
STO ย่อมาจากคำว่า Super Trofeo Omologata โดยเป็นซูเปอร์สปอร์ตคาร์ที่ถูกพัฒนาต่อยอดโดยแผนก Squadra Corse’s ซึ่งมีหน้าที่พัฒนารถแข่งของลัมโบร์กินีโดยเฉพาะ
ภายนอกของ Huracán STO มีการปรับปรุงตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อให้อากาศไหลผ่านตัวรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ "Cofango" ซึ่งหมายถึงฝากระโปรงหน้า ซุ้มล้อ และกันชนหน้าที่ถูกรวมเป็นชิ้นเดียวกัน จึงสามารถยกเพื่อการปรับแต่งได้อย่างสะดวก และยังช่วยลดน้ำหนักพร้อมเพิ่มแรงกดด้านหน้า เสริมด้วยช่องดักอากาศบริเวณฝากระโปรงหน้าเพื่อการจัดระเบียบอากาศ
ขณะที่ฝาเครื่องยนต์ด้านท้ายได้รับการออกแบบใหม่ และติดตั้งช่องดักอากาศเพื่อเสริมประสิทธิภาพการระบายความร้อนเครื่องยนต์ มาพร้อมสปอยเลอร์หลังที่สามารถปรับได้ 3 ระดับตามลักษณะการขับขี่
นอกจากนี้ โครงสร้างของ Huracán STO มีการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบาเพื่อลดน้ำหนักตัวรถและเสริมความแข็งแรง รวมถึงใช้กระจกบังลมหน้าที่มีน้ำหนักลดลง 20% ส่งผลให้มีน้ำหนักตัวรถเปล่าเพียง 1,339 กิโลกรัม เบากว่า Huracán Performante มากถึง 43 กิโลกรัม
Huracán STO ติดตั้งเครื่องยนต์ V10 ขนาดความจุ 5.2 ลิตร ไร้ระบบช่วยอัดอากาศ สร้างพละกำลังสูงสุดได้ 640 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 565 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังด้วยเกียร์คลัตช์คู่ 7 สปีด ทำอัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ใน 3.0 วินาที และจาก 0-200 กม./ชม. ใน 9.0 วินาที
สนนราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการ Lamborghini Huracán STO เริ่มต้นที่ 29,990,000 บาท หากคุณผู้อ่านสนใจสามารถติดต่อ Lamborghini Bangkok ถ.วิภาวดีได้เลย