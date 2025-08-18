ปปง. ขายทอดตลาดประเภทรถหรู-ทรัพย์สินอื่น 21 ส.ค.นี้

MGR Online - สำนักงาน ปปง. เตรียมขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่น หลายรายการ วันที่ 21 สิงหาคม 2568
วันนี้ (18 ส.ค.) สำนักงาน ปปง. จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยวิธีการประมูลปากเปล่า ครั้งที่ 16/2568 จำนวน 118 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่น ในวันที่ 21 ส.ค.68 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เริ่มประมูลเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ลำดับที่ 10 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Bentley แบบ Continental GTC V8 สีม่วง จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 8,000,000 บาท
2. ลำดับที่ 13 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes – Benz แบบ MAYBACH GLS600 4MATIC สีดำ จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 7,500,000 บาท
3. ลำดับที่ 16 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Lamborghini แบบ HURACAN EVO SPYDER สีเขียว จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 13,000,000 บาท
4. ลำดับที่ 20 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ยี่ห้อ FERRARI แบบ F8 TRIBUTO สีแดง จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 13,500,000 บาท
5. ลำดับที่ 34 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ PORSCHE แบบ CAYENNE E-HYBRID COUPE สีส้ม จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 3,100,000 บาท
6. ลำดับที่ 35 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7คน ยี่ห้อ MCLAREN แบบ 720S SPIDER จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 12,000,000 บาท
7. ลำดับที่ 39 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ PORSCHE แบบ 718 BOXSTER จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 2,700,000 บาท
8. ลำดับที่ 40 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ MERCEDES BENZ แบบ C300 CABRIOLET จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 1,300,000 บาท
9. ลำดับที่ 51 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ LAMBORGHINI รุ่น AVENTADOR สีส้ม จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 10,000,000 บาท
10. ลำดับที่ 52 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโรลส์รอยช์ รุ่นแฟนธอม จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 19,000,000 บาท
ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 16/2568 สามารถตรวจดูสภาพทรัพย์สินในวันที่ 19 ส.ค.68 ณ อาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. จ.นนทบุรี และ วันที่ 20 ส.ค.68 ณ พื้นที่เก็บรักษาทรัพย์สินศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น.
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. 1710