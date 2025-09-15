ส่องสเปก Porsche 718 Spyder RS ราคาไม่ธรรมดาเริ่มต้นที่ 16,990,000 บาท

ส่องสเปก Porsche 718 Spyder RS คันใหม่เอี่ยมของ "โอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน" แม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กสุดของค่ายปอร์เช่ แต่คันนี้มีความพิเศษซ่อนไว้จนทำให้ราคาจำหน่ายเริ่มต้นพุ่งไปถึง 16,990,000 บาท จะเป็นอย่างไรไปติดตามกัน
Porsche 718 Spyder RS ถือเป็นสปอร์ตโรดสเตอร์ตัวแรงสุดในตระกูล 718 เทียบเท่ากับรุ่น 718 Cayman GT4 RS เวอร์ชันคูเป้ มาพร้อมหลังคาแบบ Soft-top เปิดและปิดด้วยระบบแมนนวลเพื่อลดน้ำหนัก แตกต่างจาก 718 Boxster ที่เป็นกลไกระบบไฟฟ้า ส่งผลให้มีน้ำหนักลดลง 16.5 กิโลกรัม และสามารถถอดชุดหลังคาออกทั้งหมดเพื่อลดน้ำหนักได้อีก 8 กิโลกรัม
ดีไซน์ด้านหน้าถูกยกมาจาก 718 Cayman GT4 RS แทบทั้งหมด ซึ่งมีจุดเด่นด้วยการติดตั้งครีบอากาศบริเวณล้อคู่หน้า พร้อมช่องระบายอากาศบริเวณโป่งซุ้มล้อและฝากระโปรงหน้า ขณะที่สปอยเลอร์ด้านหน้าถูกออกแบบลดความโหดลงจากรุ่นคูเป้เล็กน้อย
แม้ว่า 718 Spyder RS จะไม่มีสปอยเลอร์ขนาดใหญ่เหมือนกับ 718 Cayman GT4 RS แต่มีการติดตั้งสปอยเลอร์สไตล์ตูดเป็ดที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก 911 Carrera RS 2.7 รุ่นปี 1972
ช่วงล่างของ 718 Spyder RS ก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน เนื่องจากถูกปรับจูนมาเป็นพิเศษเพื่อการขับขี่บนทางโค้ง และลดความดิบลงเล็กน้อยจาก 718 Cayman GT4 RS เล็กน้อยเพื่อความสบายในการโดยสาร พร้อมระบบ PASM (Porsche Active Suspension Management) ที่สามารถลดความสูงลงได้ 30 มม.
จุดเด่นสำคัญของ 718 Spyder RS คือเครื่องยนต์ Boxer 6 สูบวางกลาง ความจุ 4.0 ลิตร N/A ที่ยกมาจาก 911 GT3 มีพละกำลังสูงสุดถึง 500 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร และยังสามารถเร่งรอบเครื่องยนต์ได้สูงสุดถึง 9,000 รอบต่อนาที
ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์คลัตช์คู่ PDK 7 สปีด ขับเคลื่อนล้อหลัง สามารถทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 3.4 วินาที และ 0-200 กม./ชม. ในเวลาเพียง 10.9 วินาที ทำความเร็วสูงสุดได้มากถึง 308 กม./ชม.
ส่วนราคาทางการ Porsche 718 Spyder RS โดย AAS เริ่มต้นที่ 16,990,000 บาท และสามารถเลือกออปชันได้หลากหลายจนอาจมีราคาพุ่งไปถึง 20 ล้านบาทได้ไม่ยากเย็น
อีกทั้งยังสามารถเลือกติดตั้งแพ็กเกจ Weissach-package ที่ตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนแบบเปลือยบริเวณฝากระโปรงหน้า, ฝาครอบกระจกมองข้าง, ช่องดักอากาศด้านข้าง และอื่นๆ พร้อมปลายท่อไอเสียไทเทเนียม, ห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุ Race-Tex และสัญลักษณ์ Weissach Package เป็นต้น