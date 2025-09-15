xs
xsm
sm
md
lg

ส่องสเปก Porsche 718 Spyder RS ราคาไม่ธรรมดาเริ่มต้นที่ 16,990,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ส่องสเปก Porsche 718 Spyder RS คันใหม่เอี่ยมของ "โอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน" แม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กสุดของค่ายปอร์เช่ แต่คันนี้มีความพิเศษซ่อนไว้จนทำให้ราคาจำหน่ายเริ่มต้นพุ่งไปถึง 16,990,000 บาท จะเป็นอย่างไรไปติดตามกัน


Porsche 718 Spyder RS ถือเป็นสปอร์ตโรดสเตอร์ตัวแรงสุดในตระกูล 718 เทียบเท่ากับรุ่น 718 Cayman GT4 RS เวอร์ชันคูเป้ มาพร้อมหลังคาแบบ Soft-top เปิดและปิดด้วยระบบแมนนวลเพื่อลดน้ำหนัก แตกต่างจาก 718 Boxster ที่เป็นกลไกระบบไฟฟ้า ส่งผลให้มีน้ำหนักลดลง 16.5 กิโลกรัม และสามารถถอดชุดหลังคาออกทั้งหมดเพื่อลดน้ำหนักได้อีก 8 กิโลกรัม

ดีไซน์ด้านหน้าถูกยกมาจาก 718 Cayman GT4 RS แทบทั้งหมด ซึ่งมีจุดเด่นด้วยการติดตั้งครีบอากาศบริเวณล้อคู่หน้า พร้อมช่องระบายอากาศบริเวณโป่งซุ้มล้อและฝากระโปรงหน้า ขณะที่สปอยเลอร์ด้านหน้าถูกออกแบบลดความโหดลงจากรุ่นคูเป้เล็กน้อย


แม้ว่า 718 Spyder RS จะไม่มีสปอยเลอร์ขนาดใหญ่เหมือนกับ 718 Cayman GT4 RS แต่มีการติดตั้งสปอยเลอร์สไตล์ตูดเป็ดที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก 911 Carrera RS 2.7 รุ่นปี 1972

ช่วงล่างของ 718 Spyder RS ก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน เนื่องจากถูกปรับจูนมาเป็นพิเศษเพื่อการขับขี่บนทางโค้ง และลดความดิบลงเล็กน้อยจาก 718 Cayman GT4 RS เล็กน้อยเพื่อความสบายในการโดยสาร พร้อมระบบ PASM (Porsche Active Suspension Management) ที่สามารถลดความสูงลงได้ 30 มม.


จุดเด่นสำคัญของ 718 Spyder RS คือเครื่องยนต์ Boxer 6 สูบวางกลาง ความจุ 4.0 ลิตร N/A ที่ยกมาจาก 911 GT3 มีพละกำลังสูงสุดถึง 500 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร และยังสามารถเร่งรอบเครื่องยนต์ได้สูงสุดถึง 9,000 รอบต่อนาที

ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์คลัตช์คู่ PDK 7 สปีด ขับเคลื่อนล้อหลัง สามารถทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 3.4 วินาที และ 0-200 กม./ชม. ในเวลาเพียง 10.9 วินาที ทำความเร็วสูงสุดได้มากถึง 308 กม./ชม.


ส่วนราคาทางการ Porsche 718 Spyder RS โดย AAS เริ่มต้นที่ 16,990,000 บาท และสามารถเลือกออปชันได้หลากหลายจนอาจมีราคาพุ่งไปถึง 20 ล้านบาทได้ไม่ยากเย็น

อีกทั้งยังสามารถเลือกติดตั้งแพ็กเกจ Weissach-package ที่ตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนแบบเปลือยบริเวณฝากระโปรงหน้า, ฝาครอบกระจกมองข้าง, ช่องดักอากาศด้านข้าง และอื่นๆ พร้อมปลายท่อไอเสียไทเทเนียม, ห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุ Race-Tex และสัญลักษณ์ Weissach Package เป็นต้น













ส่องสเปก Porsche 718 Spyder RS ราคาไม่ธรรมดาเริ่มต้นที่ 16,990,000 บาท
ส่องสเปก Porsche 718 Spyder RS ราคาไม่ธรรมดาเริ่มต้นที่ 16,990,000 บาท
ส่องสเปก Porsche 718 Spyder RS ราคาไม่ธรรมดาเริ่มต้นที่ 16,990,000 บาท
ส่องสเปก Porsche 718 Spyder RS ราคาไม่ธรรมดาเริ่มต้นที่ 16,990,000 บาท
ส่องสเปก Porsche 718 Spyder RS ราคาไม่ธรรมดาเริ่มต้นที่ 16,990,000 บาท
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น