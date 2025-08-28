เปิดตัวที่จีน All-new Volvo XC70 พกขุมพลัง PHEV วิ่งต่อเนื่องไกล 1,200 กม.

All-new Volvo XC70 ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีน พร้อมขุมพลัง Plug-in Hybrid สามารถขับขี่ไฟฟ้าล้วนไกลสูงสุดกว่า 200 กม. (CLTC)
จากเดิมที่ลูกค้าคุ้นเคย Volvo XC70 ในฐานะรถครอสโอเวอร์บนพื้นฐานโครงสร้างแบบแวกอน ล่าสุดได้มีการเปิดตัวเจเนอเรชันที่ 2 ครั้งแรกที่ประเทศจีน โดยคราวนี้ถูกทำตลาดด้วยรูปโฉมแบบเอสยูวีแท้ๆ พร้อมขุมพลัง Plug-in Hybrid เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะจากลูกค้าชาวจีน
ดีไซน์ของ Volvo XC70 เจเนอเรชันที่ 2 ยังคงเน้นเส้นสายแบบสแกดิเนเวียนที่มีความเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความหรูหรา ติดตั้งกระจังหน้าแบบปิดทึบเช่นเดียวกับตระกูลอีวีของวอลโว่ แต่มีระบบ Active Grille Shutter ที่สามารถเปิด-ปิดตามลักษณะการขับขี่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักอากาศพลศาสตร์
ไฟหน้ายังคงเอกลักษณ์ Thor's Hammer แต่ย้ายชุดไฟหลักไว้บริเวณกันชน ออกแบบเป็นรูปตัว L เชื่อมเข้ากับกระจังหน้า ขณะที่ด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายรูปตัว C พร้อมแถบไฟแนวตั้งที่ออกแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวกับกระจกบานหลัง
ภายในห้องโดยสารออกแบบเน้นความเรียบหรู ติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 12.3 นิ้ว และหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาด 15.4 นิ้ว รวมถึงสามารถเลือกออปชันเสริมเป็นระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้า (AR HUD) ขนาด 92 นิ้วเพิ่มเติมได้
ตัวรถยังมีระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Volvo Cars ที่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆ เช่น การตั้งค่าระบบปรับอากาศก่อนขึ้นรถ รวมถึงมีระบบอัปเดตแบบ OTA ที่ช่วยปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตลอดเวลา
อีกทั้งยังมีระบบตรวจจับสภาพรอบข้างผ่านเรดาร์ กล้อง และเซ็นเซอร์จำนวนหลายตัว เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดแรงปะทะจากอุบัติเหตุ รวมถึงระบบเตือนการเปิดประตูเพื่อป้องกันการเปิดประตูขณะมีจักรยานเคลื่อนตัวมาทางด้านข้าง
ปัจจุบันวอลโว่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขุมพลัง Plug-in Hybrid ของ Volvo XC70 ใหม่ออกมา เพียงแต่ระบุว่ารองรับการชาร์จด่วนจาก 0-80% ภายในเวลา 23 นาที และสามารถจ่ายไฟกลับไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้ เหมาะสำหรับกิจกรรมนอกบ้านหรือแคมปิ้ง
แม้ว่าระยะทางขับขี่ด้วยไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 200 กม. ตามมาตรฐาน CLTC ของจีน แต่เมื่อรวมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง จะสามารถขับขี่ต่อเนื่องเป็นระยะทางไกลกว่า 1,200 กม. โดยไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันหรือชาร์จไฟระหว่างการเดินทาง
ทั้งนี้ All-new Volvo XC70 เริ่มเปิดรับจองจากลูกค้าชาวจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะถูกเปิดตัวที่ยุโรปอีกครั้งเร็วๆ นี้