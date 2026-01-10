น้องๆหนูๆเชียงใหม่สุดปลื้มเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติกองบิน41 ชมAir Show สัมผัสใกล้ชิดเครื่องบินรบแบบต่าง

เชียงใหม่-กองบิน41 เชียงใหม่ สุดคึกคัก จัดเต็มกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2568 เปิดโอกาสน้องๆ หนูๆ สัมผัสใกล้ชิดเครื่องบินแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ พร้อมโชว์การบินและกิจกรรมมากมาย
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(10ม.ค.69 ) ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งต่างมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานกองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นจุดที่ครอบครัวให้ความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งในการนำเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมและรับแจกของรางวัลต่างๆ ทั้งนี้ไฮไลท์อยู่ที่โอกาสที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับเครื่องบินรบชนิดต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องบินลำเลียงอย่าง ซี-130 รวมทั้งยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการปะทะกับประเทศกัมพูชา ซึ่งกองทัพไทยได้แสดงแสนยานุภาพทางอากาศปกป้องอธิปไตยของไทย ยิ่งทำให้เด็กๆ มีความสนใจมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์อยู่ที่การบินโชว์ของเครื่องบินใหม่ล่าสุด ฝูงบิน "วูฟเวอรีน" หรือ AT-6TH Wolverine ซึ่งเป็นเครื่องบินโจมตีเบา (Light Attack Aircraft) และเป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงรุ่นใหม่ของกองทัพอากาศไทย บรรจุเข้าประจำการที่ฝูงบิน 411 กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ มีขีดความสามารถหลากหลาย ทั้งการโจมตีภาคพื้นดิน การลาดตระเวน และการช่วยเหลือประชาชน สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลาย เช่น ปืนกลหนัก จรวด และระเบิด เป็นเขี้ยวเล็บใหม่ที่สำคัญของกองทัพอากาศในการป้องกันประเทศ พร้อมชมการแสดงความสามารถพิเศษ และการโชว์จากทหารอากาศโยธิน ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมนันทนาการ การแจกของเล่นและของรางวัลฟรีตลอดงานด้วย