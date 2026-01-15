คาใจ! เพจดังแฉเขื่อนขุนด่านฯ ปล่อยน้ำทำตลิ่งพังพินาศ-นทท.หนีตายกลางดึก จี้กรมชลฯ รับผิดชอบ

เพจดังแฉคาใจ เหตุชาวนครนายกและนักท่องเที่ยวโวยกลายเป็นผู้ประสบภัย หลังพบการปล่อยน้ำแรงจากเขื่อนขุนด่านปราการชลจนตลิ่งคอนกรีตพังยับ ตั้งข้อสังเกตน้ำป่าหรือ "ลืมปิดประตูเขื่อน" ทำรถจม-บ้านเรือนเสียหายยับเยิน
วันนี้ (15 ม.ค.) เมื่อเพจเฟซบุ๊กท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกได้มีการโพสต์ภาพความเสียหายบริเวณท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล พร้อมตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน หลังจากเกิดเหตุน้ำไหลเชี่ยวรุนแรงในช่วงกลางดึก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต้องหนีตายกันอลหม่านเมื่อเวลาประมาณ 01.00-02.00 น.ที่ผ่านมา
เนื้อหาในโพสต์ระบุว่า แรงดันน้ำที่ปล่อยออกมานั้นมหาศาลจนทำให้ "ตลิ่งคอนกรีตพังถล่มลงมาทั้งแถบ" พร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยต่อคำชี้แจงที่ระบุว่าเป็นน้ำป่าจากน้ำตกนางรอง โดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์น้ำป่าครั้งใหญ่เมื่อปี 2548 ว่าครั้งนั้นยังไม่สร้างความเสียหายเท่ากับเหตุการณ์ในครั้งนี้ จนนำไปสู่การตั้งคำถามจากคนในพื้นที่ว่า "เป็นความผิดพลาดจากการลืมปิดประตูเขื่อนหรือไม่?"
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นพบตลิ่งคอนกรีตพังทลายเสียหายเป็นแนวยาว มีทรัพย์สินนักท่องเที่ยว รถยนต์จมน้ำเสียหาย และของใช้สูญหายไปกับกระแสน้ำ และยังพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากมวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมกะทันหัน และอาจทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว กระทบความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อน
ทั้งนี้ กลุ่มชาวบ้านและผู้ประกอบการได้เรียกร้องให้กรมชลประทานออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา และแสดงความรับผิดชอบด้วยการเยียวยาค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของบ้านเรือน ทรัพย์สิน และฟื้นฟูภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกเป็นการด่วน