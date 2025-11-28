น้ำลดแล้วแต่ใจยังหนักอึ้ง! อุทาหรณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ พังหมดทั้งบ้าน-ร้านซ่อมฯ "แม่" เห็นสภาพถึงกับหลั่งน้ำตา "ไม่เหลืออะไรเลยลูก"

"ในบ้านไม่เหลืออะไรเลยลูก" คำพูดที่สะเทือนใจจากผู้เป็นแม่ หลังน้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่ทำทรัพย์สินที่สร้างมากับมือเสียหายยับเยิน 100% จนต้องทิ้งทั้งหมด
จากกรณี น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา สร้างผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่นับแสนราย ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง รถยนต์และที่หนักที่สุดก็คงหนีไม่พ้นบ้านที่อยู่อาศัย หลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เริ่มคลี่คลายลง ก็เริ่มปรากฎความเสียหายแก่บ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น
โดย เมื่อวันที่ 27 พ.ย. เพจ “เราเขียนแฟนถ่าย” ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ได้ออกมาอัปเดตสภาพความเสียหายที่บ้านของตนเอง หลังน้ำลดลงแล้ว ท่ามกลางภาพความพังทลายของทรัพย์สินภายในบ้านที่แทบจะทำให้ทุกคนในครอบครัวต้องหลั่งน้ำตา โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“ม้าคุยกับน้องสาวว่า “ในบ้านไม่เหลืออะไรเลยลูก”
ทุกคนในบ้านแทบปล่อยโฮ
อัพเดทที่บ้านปอยครับ ตอนนี้น้ำลดแล้ว
พ่อแม่ปลอดภัยดี แต่ไม่มีPowerbank เลยเดินจากบ้านไปซื้อที่โลตัส ห่างไปประมาณ4-5 โลจากบ้าน พอไปถึง Powerbank ขาดตลาดไม่มีขาย
แต่ได้เพื่อนพี่ชายชื่อพี่นิวมาช่วย ขับรถมาโกลก เอาPowerbank มาให้ ขอบคุณมากนะครับ
ตอนนี้คือทั้งบ้านปอย และร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของป๊า ทีวี เครื่องเสียง โซฟา โต๊ะ กลอง หนังสือ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านพังหมด ของทุกอย่างในบ้านเสียหาย100% ต้องทิ้งทั้งหมด
เศร้าที่สุดคือ บ้าน และของทั้งหมดในบ้านหลังนี้ เป็นบ้านที่ป๊าม้าเก็บตังสร้างมากับมือทุกบ้านทุกสตางค์
แต่ตอนนี้ม้าเห็นสภาพถึงกับต้องพูดว่า
”ในบ้านไม่เหลืออะไรเลยลูก“
รอบนี้มันหนักจริงๆ
ขอให้กำลังใจทุกคนที่โดนน้ำท่วมครับ“