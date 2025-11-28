นครนายกเชิญร่วมงาน “RHYTHM OF LIFE ฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ำ ครั้งที่ 6” 5–7 ธันวาคมนี้ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล

จังหวัดนครนายกขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงาน “ฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ำ ครั้งที่ 6” งานรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ซึ่งยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยตราบจนปัจจุบัน
โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–7 ธันวาคม 2568 บริเวณสวนหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล โดยผู้ร่วมงานจะได้ดื่มด่ำกับการบรรเลงดนตรีทรงคุณค่าจาก วง KU Winds ท่ามกลางบรรยากาศริมสายน้ำสุดร่มรื่นของเขื่อนขุนด่านปราการชล
สำหรับไฮไลต์พิเศษ: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” ฃึ่งภายในงานยังจัดโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำเสนอพระราชกรณียกิจอันงดงามผ่านนิทรรศการความรู้ 7 ชุด ได้แก่
1.แสงแห่งรัก…จากดวงใจแม่ของแผ่นดิน
2.บุปผาราชินี…พรรณไม้เทิดพระบารมี
3.รอยพระบาท…ที่สถิตในดวงใจราษฎร์นิรันดร์
4.ไหมไทย…สายใยศิลป์สิริกิติ์
5.อาภรณ์สยาม…ความงดงามแห่งผ้าไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
6.พิทักษ์วนา…รักษาธาราด้วยภักดี
7.นาฏยลักษณ์…โขนพระราชทานคู่แผ่นดิน
นอกจากนี้ยังมีการแสดงและสินค้าชุมชนครบครัน ฃึ่งผู้เข้าร่วมงานยังจะได้พบกับสินค้าโครงการ กปร. มูลนิธิชัยพัฒนา ภัทร์พัฒน์ วช. ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย และผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกมากมาย พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงพิเศษตลอดทั้งงาน เช่นวงดุริยางค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การแสดงโขน โรงเรียนเตรียมทหาร การแสดงดนตรีจากโรงเรียนสาธิต มศว.รวมถึงการแสดงจากหลายสถาบันชั้นนำ
สำหรับร้านอาหาร มีร้านดังของนครนายกร่วมออกร้านกว่า 100 บูท อิ่มอร่อยกับเมนูขึ้นชื่อ อาทิ ขาหมูไร้มันร้านประนอม • กุยช่ายคุณแอ้ • หมี่กรอบมะยงชิดสวนศรีทอง และร้านดังอีกมากมาย
จังหวัดนครนายกขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสความประทับใจจากเสียงดนตรี ความงดงามของพระราชกรณียกิจ และวิถีชุมชนในงาน “RHYTHM OF LIFE ฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ำ ครั้งที่ 6 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แม่ของแผ่นดิน”
จัดขึ้นวันที่ 5–7 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อร่วมสืบสานความทรงจำอันงดงาม แล้วพบกันที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก