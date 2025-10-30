ชยพงศ์ รองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ห่วง กระทรวงศึกษาฯ สื่อสารนโยบายไม่ชัด ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก

จากกรณีที่มีการเผยแพร่หนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามโดย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดงดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริงเป็นเวลา 1 ปี เพื่อแสดงความอาลัย และล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ให้โรงเรียนเอกชนทุกแห่งลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน และกิจกรรมที่มีลักษณะ “รื่นเริง” นอกเหนือจากกิจกรรมทั้งตามหลักสูตร และเสริมหลักสูตร สามารถจัดได้โดยให้พิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น
นายชยพงศ์ สายฟ้า ในฐานะนักบริหารการศึกษา และรองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ มีมุมมองต่อประเด็นการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการว่าต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเพราะผู้ปกครองบางส่วนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและขยายไปยังภาคส่วนอื่น ๆ อย่างรวดเร็วเพราะกังวลว่าจะได้รับผลกระทบต่อการออกนโยบายดังกล่าว และทำให้เด็กนักเรียนสูญเสียโอกาสจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
โดยนายชยพงศ์กล่าวว่า ตนเองเข้าใจดีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างใหญ่ แต่ยิ่งมีโครงสร้างใหญ่ยิ่งต้องมีแนวทางการสื่อสารนโยบายและการชี้แจงข้อมูลที่มีความชัดเจนมากกว่านี้ รวมถึงต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียโอกาสทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
“ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้มีอำนาจสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความรอบคอบ และรัดกุมในการสั่งการ หรือมอบหมายนโยบายไปยังฝ่ายที่ต้องรับนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพราะถ้าสื่อสารนโยบายหรือประเด็นต่าง ๆ ไม่ชัดเจน มีความคลุมเครือ ผู้ปฏิบัติก็ไม่เข้าใจชัดเจนนโยบายก็จะเกิดความคลาดเคลื่อน ยิ่งถ้าเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบกับการวางรากฐานทางการศึกษาของเด็กนักเรียนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยแล้วนั้น อันนี้ผิดพลาดไม่ได้จริง ๆ และที่สำคัญถ้าผู้ใหญ่ที่เป็นครูบาอาจารย์ยังคุยกันไม่รู้เรื่องก็น่าห่วงว่าจะเอาอะไรไปสอนเด็ก” นายชยพงศ์กล่าว
นายชยพงศ์ สายฟ้า ในฐานะนักบริหารการศึกษา ยังได้มีข้อเสนอต่อด้วยว่า โรงเรียนควรใช้โอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงคุณค่าและมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยหลายเรื่อง เช่น โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ โครงการอนุรักษ์การแสดงโขนพระราชทาน การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย โครงการอนุรักษ์ป่าและต้นน้ำ ฯลฯ ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ หรือบูรณาการประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ที่กำลังอยู่ในระหว่างเปิดภาคเรียนได้อย่างมากมาย และยังถือเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอีกด้วย
ท้ายที่สุดนายชยพงศ์ สายฟ้า กล่าวย้ำว่าโรงเรียนต้องเป็นอิสระมากขึ้นในการบริหารจัดการ สามารถตัดสินใจได้โดยไม่ต้องรอรับคำสั่งจากส่วนกลาง การตัดสินใจบางเรื่องควรให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งจะมีความแตกต่างไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ทำให้มีความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการกระจายอำนาจ ไม่ต้องเป็นคอขวดที่ส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว
ประวัติของนายชยพงศ์ สายฟ้า
นายชยพงศ์ สายฟ้า หรือ น็อท นักบริหารการศึกษา ทายาทรุ่นที่สามของครอบครัวสุวรรณดี ผู้ดำเนินการจัดการศึกษาเอกชนทุกระดับครบวงจร ได้แก่ โรงเรียนเกษมพิทยา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม (อาชีวศึกษา) และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (อุดมศึกษา) เคยดำรงตำแหน่งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมือง รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษา