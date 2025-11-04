‘เขื่อนภูมิพล’ น้ำเต็ม 97 % ทุบสถิติในรอบ 14 ปี ลุ้นระทึก ! น้ำเหนือเติมจากอิทธิพลไต้ฝุ่น “คัลแมกี”

‘เขื่อนภูมิพล’ น้ำเต็ม 97 % ทุบสถิติในรอบ 14 ปี เหลืออีก 363 ล้าน ลบ.ม. เท่าน้ำท่วมใหญ่ปี 54 ขณะที่อ่างใหญ่ 10 อ่างน้ำเกินความจุ 100 %
วันนี้ (4 พ.ย. 68) คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ www.thaiwater.net สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยข้อมูลน้ำล่าสุด โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พบว่า เขื่อนภูมิพล จ. ตาก มีปริมาณน้ำกักเก็บ 13,035 ล้าน ลบ.ม. หรือ 97 % ซึ่งถือว่าทุบสถิติในรอบ 14 ปี นับตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 พบว่าในวันเดียวกัน ปริมาณน้ำยังเหลืออีกเพียง 363 ล้าน ลบ.ม. ก็จะมีปริมาณมากเท่ากันอยู่ที่ 13,397 ล้าน ลบ.ม.
ในขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างน้ำขนาดใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 10 อ่างที่มีปริมาณน้ำเกินความจุ 100 % เช่น เขื่อนแม่มอก เกินอยู่ที่ 114%, เขื่อนกิ่วคอหมา เกินอยู่ที่ 107% และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เกินอยู่ที่ 105% ส่วนเขื่อนจุฬาภรณ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนนฤบดินทรจินดา, เขื่อนหนองปลาไหล, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน, เขื่อนบางพระ และเขื่อนขุนด่านปราการชล เกินอยู่ในระดับ 100-102 %
ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จึงเป็นสัญญาณเตรียมการรับมือการจัดการน้ำของรัฐบาล เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน หากมีพายุและฝนตกในพื้นที่ต่าง ๆ
ทั้งนี้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้เปิดเผยพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ 48 ชม. เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนสะสม จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ สระบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี เชียงใหม่ ลำปาง กาญจนบุรี ตาก นราธิวาส ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
อุตุฯ เตือนไต้ฝุ่นคัลแมกี ด่านแรกอีสาน
สถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” เมื่อช่วงเย็นวันนี้ (4 พ.ย.68) กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเป็นฉบับที่ 1 เรื่อง พายุ “คัลแมกี”และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ว่า พายุได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 10.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 121.3 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 6-7 พ.ย. 68 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน และพายุดีเปรสชันตามลำดับ
จากอิทธิพลของพายุ “คัลแมกี” ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 7–9 พ.ย. 68 ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตามลำดับ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th