ดีเปรสชันทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อน "หนองฟ้า" กรมชลฯ ​เร่งระบายน้ำรับปริมาณฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นาย​สมควร​ ต้น​จาน​ ผู้​อำนวยการ​กอง​พยากรณ์​อากาศ​ กรม​อุตุนิยม​วิทยา ​กล่าว​ว่า​ พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน "หนองฟ้า" แล้วในวันนี้ (30 ส.ค.) โดยคาดว่า​เมื่อ​พายุเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชันอีกครั้ง และเคลื่อนตัวปกคลุมบริเวณลาวตอนบน รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในระดับ​หย่อม​ความกดอากาศ​ต่ำ

อิทธิพล​ของ​พายุ​ ประกอบกับมรสุม​ตะวันตกเฉียงใต้​ที่มี​กำลัง​แรง​ขึ้นและร่องมรสุม​ที่​พาดผ่าน​ตอนบนของ​ประเทศ​จะ​ทำให้​ฝนตก​กระจาย​ โดยตกหนัก​ถึง​หนัก​มาก​บางแห่ง​ระหว่าง​ 30​ สิงหาคม – 1 กันยายน ต้องระวัง​น้ำท่วม​ฉับพลัน​ น้ำป่า​ไหลหลาก​ และ​ดิน​ถล่ม

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่า ขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวม 52,541 ล้าน ลบ.ม. หรือ 69% ของความจุรวม โดยยังสามารถรับน้ำได้อีก 23,964 ล้าน ลบ.ม.

ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสำคัญ มีปริมาณน้ำรวมใน 4 เขื่อนหลักได้แก่​ เขื่อนภูมิพล​ เขื่อนสิริกิติ์​ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน​ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์​ รวมกันอยู่ที่ 18,337 ล้าน ลบ.ม. หรือ 74% ของความจุรวม เหลือพื้นที่รับน้ำได้อีกเพียง 6,534 ล้าน ลบ.ม.

โดยเฉพาะเขื่อนสิริกิติ์ ที่มีน้ำมากถึง 8,078 ล้าน ลบ.ม. หรือ 85% ของความจุ ส่งผลให้ที่ประชุมร่วมระหว่างกรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมติคงการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ในอัตรา 50 ล้าน ลบ.ม./วัน จนถึง 10 กันยายน 2568 เพื่อพร่องน้ำและลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อน

กรมชลประทานได้เตรียมแผนรับมือพายุ "หนองฟ้า" และฝนตกหนักจากอิทธิพลรอบใหม่ ด้วยมาตรการสำคัญ ดังนี้

- พร่องน้ำอ่างเก็บน้ำล่วงหน้า เพิ่มพื้นที่รับน้ำ
- จัดเครื่องจักรกล–เจ้าหน้าที่ เข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมให้ความช่วยเหลือทันที
- ตรวจสอบอาคารชลประทาน–ประตูระบายน้ำ–คันกั้นน้ำ ให้พร้อมใช้งาน
- กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเร่งการระบายและลดน้ำท่วมขัง

นอกจากนี้ ยังเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อควบคุมความเสี่ยงท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนด้านท้าย

หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร. 1460 สายด่วนกรมชลประทาน ตลอด 24 ชั่วโมง