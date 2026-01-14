xs
เศร้าซ้ำ! หญิงสาวโพสต์อำลาพ่อ ก่อนเสียชีวิตเหตุเครนหล่นทับรถไฟที่โคราช ขณะเดินทางกลับบ้านไปงานศพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โศกนาฏกรรมสะเทือนใจ เหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงหล่นทับขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง กรุงเทพฯ–อุบลราชธานี ที่ จ.นครราชสีมา ล่าสุดพบหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือหญิงสาวที่กำลังเดินทางกลับบ้านไปงานศพพ่อ หลังเพิ่งโพสต์ข้อความอำลาได้เพียงวันเดียว

จากกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ–นครราชสีมา สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง–สีคิ้ว และกุดจิก–โคกกรวด โดยเครนก่อสร้างหล่นทับขบวนรถไฟดีเซลรางแดวู ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางเลขที่ 21 กรุงเทพอภิวัฒน์–อุบลราชธานี เหตุเกิดบริเวณบ้านถนนคต ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างสถานีหนองน้ำขุ่น ถึงสถานีสีคิ้ว หลังขบวนรถผ่านสถานีหนองน้ำขุ่น เมื่อเวลา 09.13 น. วันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา โดย ข้อมูล ณ เวลา 17.00 น. วันเดียวกัน พบผู้เสียชีวิตแล้ว 32 ราย ได้รับบาดเจ็บ 66 ราย และยังอยู่ระหว่างการค้นหาผู้สูญหายอีก 3 ราย เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือและสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด ตาสที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ต่อมาพบหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาว ทราบชื่อคือ น.ส.ชนันต์ญาต์ วงษ์จันทร์ โดยสารมากับขบวนรถไฟดังกล่าวในโบกี้ที่ 2 ซึ่งกำลังเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อไปร่วมงานศพของบิดา แต่กลับต้องมาเสียชีวิตจากเหตุสลดครั้งนี้

ทั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุเพียง 1 วัน น.ส.ชนันต์ญาต์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แจ้งข่าวการจากไปของบิดา สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก โดยมีข้อความว่า

“หลับให้สบายนะพ่อ ถึงจะไม่ค่อยได้คุย ไม่ค่อยได้เจอกันเลย แต่หนูก็รักพ่อนะ ขอให้พ่อไปสู่ภพภูมิที่ดี เดี๋ยวหนูกลับไปหานะ”

ภายหลังข่าวการเสียชีวิตถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเข้าไปแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต ท่ามกลางความโศกเศร้าจากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด







