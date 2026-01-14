ทบ. ส่งกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย พล.พัฒนา 2 เร่งบูรณาการช่วยเหลือเหตุเครนก่อสร้างหล่นทับตู้รถไฟในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2569 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พันตรีหญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงหล่นทับตู้โดยสารของรถด่วนขบวนที่ 21 (กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี) ที่กำลังวิ่งผ่านในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในช่วงเช้าวันนี้ (14 ม.ค. 69) ส่งผลให้ตู้รถไฟตกราง เกิดเพลิงไหม้บริเวณหัวขบวนอย่างรวดเร็ว จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย รวมทั้งมีผู้โดยสารติดค้างภายในขบวนรถ
พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้รับทราบสถานการณ์ และมีความห่วงใยประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยมอบหมายให้กองพลพัฒนาที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว พร้อมสิ่งอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและมูลนิธิอาสาภาคประชาชน เร่งให้การช่วยเหลือเหตุอุบัติภัยหมู่ เคลื่อนย้ายประชาชนผู้บาดเจ็บนำส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ในทันที พร้อมอพยพประชาชนที่ติดค้างในขบวนรถออกมาพักคอยในจุดปลอดภัยที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งขณะนี้สามารถเคลื่อนย้ายประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและที่ติดค้างออกจากขบวนรถไฟได้แล้วทุกราย
นอกจากนี้ กองพลพัฒนาที่ 2 ยังได้จัดกำลังพลประสานร่วมในการวางแผนเตรียมเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุ เคลื่อนย้ายเศษวัสดุและเหล็กที่ร่วงหล่นกระทบเส้นการจราจรทางราง รวมทั้งร่วมประเมินสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่
โดยล่าสุดทาง พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์เครนหล่นทับรถไฟ ทั้งนี้ได้สั่งการกำลังพลให้เข้าพื้นที่ในการอำนวยความสะดวก ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตออกมายังจุดที่เกิดเหตุ และให้กำลังพลดูแลในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสาร รายชื่อของผู้ได้รับอุบัติเหตุและผู้โดยสารในขบวนรถ หรือความคืบหน้าของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สามารถติดต่อผ่านทาง “ศูนย์ติดตามข้อมูลสถานการณ์ด้านการแพทย์” โทร 065-506-6499 และ “ศูนย์ประสานข้อมูลเหตุการณ์เครนตกใส่รถไฟ บ.ถนนคต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา” รพ.สีคิ้ว โทร. 090-976-8154 และ รพ.สูงเนิน โทร. 044-419-712 ต่อ 116 หรือ 044-286-422 ต่อ 116 ได้ตลอดเวลา