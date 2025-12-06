ตามรวบคาห้างดังเชียงราย!หนุ่มบางปะอินควบรถตู้ขนยาถึง 39 กระสอบ 8 ล้านเม็ด

ทหาร/ตำรวจ สะกดรอยมาตั้งแต่ออกชายแดน ก่อนบุกรวบคาห้างดังเชียงราย..ไอ้หนุ่มบางปะอิน ขับรถตู้ขนยามาเต็มรถถึง 39 กระสอบ เบ็ตเสร็จไม่ต่ำกว่า 8,000,000 เม็ด หิ้วเค้นสอบเร่งขยายผล
วันนี้ (6 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) หน่วยปราบปรามยาเสพติด (นปส.) จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย ได้ควบคุมตัวนายพีรกร อายุ 35 ปี ชาว ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมของกลางรถยนต์ตู้ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นสปาด้า สีขาว ป้ายทะเบียน จ.ขอนแก่น และยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวนประมาณ 8 ล้านเม็ด ดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจากเวลาประมาณ 17.00 น.วันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากมาจากชายแดนด้าน จ.เชียงราย และจะนำเข้าสู่ตอนในของประเทศผ่าน อ.เมืองเชียงราย จึงได้ออกติดตามความเคลื่อไหว กระทั่งต่อมาได้ตรวจพบรถยนต์ตู้ของกลางขับไปตามถนนพหลโยธินและใช้เวลาอยู่พักใหญ่ได้ขับกลับเข้าสู่เขต ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย และเข้าไปจอดที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าใหญ่ใน ต.บ้านดู่
เจ้าหน้าที่ที่วางกำลังอยู่โดยรอบจึงได้เข้าไปตรวจสอบพบนายพีรกรเป็นคนขับและเมื่อขอตรวจภายในรถพบบรรทุกถุงพลาสติกสีดำวางตามเบาะเป็นนวนมาก เมื่อเปิดดูในถุงพบเป็นกระสอบฟางจำนวน 39 ใบ ภายในกระอบบรรจุยาบ้าจำนวนประมาณ 8 ล้านเม็ดดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัวนายพีรกรเอาไว้และควบคุมตัวดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมายต่อไป.