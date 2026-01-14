เคลียร์แล้ว! ลูกระเบิด 120 มม. ชายแดนตราด คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชาวบ้าน

กองทัพไทยเข้าเคลียร์พื้นที่ “บ้านท่าเส้น-ชำราก“ จ.ตราด ทำลายลูกระเบิดขนาด 120 มม. คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชาวบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา
วันที่ 14 ม.ค. 69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 จัดชุดตรวจค้น และทำลายทุ่นระเบิด พื้นที่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยชุดปฏิบัติการที่ 1 ภารกิจสนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พื้นที่บ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ได้พื้นที่ปลอดภัย 648 ตารางเมตร
ส่วนชุดปฏิบัติการที่ 2 ภารกิจสนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พื้นที่ บ้านชำราก ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด ได้พื้นที่ปลอดภัย 233 ตารางเมตร พบสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) ชนิดลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มิลลิเมตร จำนวน 1 นัด
อย่างไรก็ตาม ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด เพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา