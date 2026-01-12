ศทช.ลุยตรวจทุ่นระเบิดตราด เคลียร์พื้นที่ปลอดภัยกว่า 1,300 ตร.ม. พบลูกระเบิด TYPE-67 จำนวน 2 ลูก

วันที่ 12 ม.ค. 2569 กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 จัดชุดตรวจค้นทุ่นระเบิดพื้นที่จังหวัดตราด
สนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ตรวจค้นทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านท่าเส้น ตำบลแหลมสกัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด พบระเบิดขว้าง TYPE - 67 จำนวน 2 ลูก ได้พื้นที่ปลอดภัย 1,354 ตารางเมตร
ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด เพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา