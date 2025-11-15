เคลียร์พื้นที่บ้านชำรากเจอทั้งทุ่นระเบิด-ระเบิดยิง ได้คืนพื้นที่ปลอดภัย 6,370 ตร.ม.ยังเหลือต้องเก็บกู้กว่า 4 แสนตารางเมตร

TMAC เข้าเคลียร์ทุ่นระเบิดบ้านชำราก เมืองตราด เจอทั้งทุ่นระเบิด-ลูกระเบิดยิง เก็บกู้ได้พื้นที่ปลอดภัย 6,370 ตารางเมตร คิดเป็น 1.46% ยังเหลือพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด 430,470 ตารางเมตร คิดเป็น 98.54%
วันที่ 14 พ.ย.ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 กองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิด 1 พื้นที่ โดยปฏิบัติงานพื้นที่บ้านชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ขนาดพื้นที่ 436,840 ตารางเมตร
โดยดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคพื้นที่ ได้พื้นที่ปลอดภัย 1,878 ตารางเมตร คิดเป็น 0.43 % ตรวจพบทุ่นระเบิด ชนิด MD-82B จำนวน 1 ทุ่น และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด(UXO) ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มิลลิเมตร จำนวน 3 นัด ลูกระเบิดยิงขนาด 40 มิลลิเมตร จำนวน 1 นัด
ทั้งนี้ สรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิด พื้นที่บ้านชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึงปัจจุบัน ได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวนทั้งสิ้น 6,370 ตารางเมตร คิดเป็น 1.46% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด จำนวนทั้งสิ้น 430,470 ตารางเมตร คิดเป็น 98.54%
กองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ตั้งเป้าขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด เพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา