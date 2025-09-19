นย.จันท์-ตราดประชุมร่วม รอง ผบ.ภท.5 กัมพูชา จี้แก้ไข 17 จุด เขมรละเมิด MOU43

เสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประชุมร่วม รอง ผบ.ภท.5 กัมพูชา พร้อมให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาแนวชายแดน ด้าน จ.ตราด 17 จุด
เมื่อวันที่ 19 ก.ย.68 ที่จุดตรวจการบ้านชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด น.อ.อุดม กุลศิริปัญโญ เสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (เสธ กปช.จต.) พบปะพูดคุย กับ พล.ต.ซอ กึมปะ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (รอง ผบ.ภท.5) กองทัพบกกัมพูชา (ทบ.กพช.) ในประเด็นการจัดการต่อปัญหาตามแนวชายแดน ด้านจังหวัดตราด จำนวน 17 จุด ที่ฝ่ายกัมพูชาละเมิด MOU2543
ทั้งนี้ ขอให้ทางกำพูชา เร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องที่ฐานปฏิบัติการช่องทางธรรมชาติ บ้านท่าเส้น ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยได้นำผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและการดำเนินการที่ผ่านมา