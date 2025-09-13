จันทบุรี- ย่ำแย่หนัก ชาวเขมรหนีอดตายลักลอบเข้าไทยต่อเนื่อง ล่าสุดเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานแนวชายแดนบ้านแหลม จ.จันทบุรี จับได้อีก 96รายภายในวันเดียว สารภาพอยากเข้ามาหางานทำที่จันทบุรี ชลบุรี กรุงเทพฯและลพบุรี
วันนี้ (13 ก.ย.) กองทัพเรือ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.บ้านแปลง และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองโป่งน้ำร้อน ได้จับกุมแรงงานชาวกัมพูชาที่หลบซ่อนตัวในพื้นที่คลองส่งน้ำชลประทาน ม 8 บ้านแหลมใหม่ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จำนวน 43 ราย เป็นชาย 23 ราย หญิง 17 ราย และเด็ก 3 ราย
โดยทั้งหมดให้การตรงกันว่าต้องการเดินทางเข้ามาทำงานในหลายพื้นที่ของประเทศไทย อาทิ จันทบุรี ชลบุรี กรุงเทพมหานคร และลพบุรี โดยเสียค่าใช้จ่ายให้กับขบวนการลักลอบขนคนตั้งแต่ 2,500 – 6,000 บาทต่อคน
นอกจากนั้น หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชค.ทพ.นย.4) ยังร่วมกับร้อย.ทพ.นย.541 บ้านป่าวิไล, ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 115 และตำรวจ สภ.โป่งน้ำร้อน จับกุมชาวเขมรขณะลาดตระเวนในพื้นที่บ้านมะรุม ม.6 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน ได้อีก 53 ราย เป็นชาย 27 ราย และหญิง 26 ราย
โดยทั้งหมดลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งไปยังฐานปฏิบัติการร้อย.ทพ.นย.541 บ้านป่าวิไล และประสานงานกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
การปฏิบัติการทั้งสองครั้ง เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเขมรได้มากถึง 96 รายภายในวันเดียว ซึ่งเป็นผลมาจากความเข้มงวดของมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนจันทบุรี และยังจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง.