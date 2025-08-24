xs
เริ่มแล้ว!! การประชุมกองเลขานุการ RBC ไทย-กัมพูชา ที่เมืองไพลิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-  เสนาธิการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด นำคณะเข้าร่วมการประชุมกองเลขานุการ (RBC) สมัยวิสามัญ ระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นที่ จ.ไพลิน ประเทศ​กัมพูชา​ หวังสร้างสัมพันธ์​ที่ดีระหว่างกัน

เมื่อเวลา 09.00น.วันนี้ ( 24 ส.ค.) ​นาวาเอก อุดม กุลศิริปัญโญ เสนาธิการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด (เสธ.กปช.จต.)ได้นำคณะกองเลขานุการฝ่ายไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ระหว่างกองทหารภูมิภาคที่ 5 ของกัมพูชาและกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด  สมัยวิสามัญ ระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาว่าการจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา

 การประชุมใสครั้งนี้มี พลตรี ส. กิมปัก รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 กองทัพบกกัมพูชา/เลขาธิการฝ่ายกัมพูชา เป็นประธานร่วม

 โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ






