เริ่มแล้ว!! การประชุมกองเลขานุการ RBC ไทย-กัมพูชา ที่เมืองไพลิน

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เสนาธิการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด นำคณะเข้าร่วมการประชุมกองเลขานุการ (RBC) สมัยวิสามัญ ระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นที่ จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา หวังสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
เมื่อเวลา 09.00น.วันนี้ ( 24 ส.ค.) นาวาเอก อุดม กุลศิริปัญโญ เสนาธิการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด (เสธ.กปช.จต.)ได้นำคณะกองเลขานุการฝ่ายไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ระหว่างกองทหารภูมิภาคที่ 5 ของกัมพูชาและกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด สมัยวิสามัญ ระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาว่าการจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา
การประชุมใสครั้งนี้มี พลตรี ส. กิมปัก รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 กองทัพบกกัมพูชา/เลขาธิการฝ่ายกัมพูชา เป็นประธานร่วม
โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ