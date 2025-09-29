ทร.รื้อแล้วอาคาร 3 หลัง เขมรสร้างรุกล้ำ ต.ชำราก จ.ตราด สร้างความเมั่นใจให้ ปชช.ในพื้นที่

กองทัพเรือรื้อถอนแล้ว สิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง รุกล้ำอธิปไตยไทย บ้านหนองรี ต.ชำราก จ.ตราด สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ดำเนินการผลักดันกำลังฝ่ายตรงข้ามและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 หลัง บริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนประเทศไทย การปฏิบัติครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการรักษาอธิปไตยของชาติ แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่า “กองทัพเรือจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนเสมอ”
ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ที่ยังคงมีการรุกล้ำอยู่ กองทัพเรือจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการผลักดันให้ฝ่ายตรงยุติการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยโดยเร็ว เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้มั่นคงปลอดภัย