xs
xsm
sm
md
lg

Unseen ชัยภูมิ! อุทยานฯ ตาดโตน เตรียมเปิดเส้นทางเดินป่าสู่ “ปราสาทภูโค้ง” ปราสาทขอมที่สูงที่สุดในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุทยานแห่งชาติตาดโตน ลุยสำรวจเส้นทางเดินป่าระยะไกล 9 กิโลเมตร เชื่อมผืนป่าสู่ยอดเขาภูโค้ง พิกัดความสูงกว่า 943 เมตร เผยความลับ “ปราสาทภูโค้ง” ปราสาทขอมที่สูงที่สุดในไทย พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวสายอนุรักษ์ชมความงามอารยธรรมโบราณท่ามกลางธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” โพสต์รายงานว่าทางอุทยานแห่งชาติตาดโตนเดินหน้าสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล เชื่อมป่าห้วยแล้งถึงยอดเขาภูโค้ง ระยะทาง 9 กิโลเมตร เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใหม่ ชมความงามของธรรมชาติและสัมผัสแหล่งอารยธรรมโบราณบนความสูง 943 เมตรจากระดับน้ำทะเล

นางสาวฉัตรวรุฬ อ่างแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน นำคณะเจ้าหน้าที่สำรวจเส้นทางจากบ้านซับรวงไทร ตำบลนาเสียว จังหวัดชัยภูมิ ไปยังยอดเขาภูโค้ง บริเวณสถานีโทรคมนาคมกองทัพอากาศ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่

ปลายทางของเส้นทางคือ "ปราสาทภูโค้ง" ที่ประดิษฐานศิวลึงค์ บนความสูง 943 เมตรจากระดับน้ำทะเล เชื่อกันว่าเป็นปราสาทขอมที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดในประเทศไทย สะท้อนความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมโบราณ

ระหว่างเส้นทางเต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้งถ้ำ หิน และต้นไม้รูปร่างแปลกตา พร้อมทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าและผจญภัย

การสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติตาดโตน เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

คาดว่าหากเส้นทางแห่งนี้เปิดให้บริการ จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การเดินป่าระยะไกล พร้อมเรียนรู้เรื่องราวอารยธรรมโบราณท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม








Unseen ชัยภูมิ! อุทยานฯ ตาดโตน เตรียมเปิดเส้นทางเดินป่าสู่ “ปราสาทภูโค้ง” ปราสาทขอมที่สูงที่สุดในไทย
Unseen ชัยภูมิ! อุทยานฯ ตาดโตน เตรียมเปิดเส้นทางเดินป่าสู่ “ปราสาทภูโค้ง” ปราสาทขอมที่สูงที่สุดในไทย
Unseen ชัยภูมิ! อุทยานฯ ตาดโตน เตรียมเปิดเส้นทางเดินป่าสู่ “ปราสาทภูโค้ง” ปราสาทขอมที่สูงที่สุดในไทย
Unseen ชัยภูมิ! อุทยานฯ ตาดโตน เตรียมเปิดเส้นทางเดินป่าสู่ “ปราสาทภูโค้ง” ปราสาทขอมที่สูงที่สุดในไทย
Unseen ชัยภูมิ! อุทยานฯ ตาดโตน เตรียมเปิดเส้นทางเดินป่าสู่ “ปราสาทภูโค้ง” ปราสาทขอมที่สูงที่สุดในไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น