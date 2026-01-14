Unseen ชัยภูมิ! อุทยานฯ ตาดโตน เตรียมเปิดเส้นทางเดินป่าสู่ “ปราสาทภูโค้ง” ปราสาทขอมที่สูงที่สุดในไทย

อุทยานแห่งชาติตาดโตน ลุยสำรวจเส้นทางเดินป่าระยะไกล 9 กิโลเมตร เชื่อมผืนป่าสู่ยอดเขาภูโค้ง พิกัดความสูงกว่า 943 เมตร เผยความลับ “ปราสาทภูโค้ง” ปราสาทขอมที่สูงที่สุดในไทย พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวสายอนุรักษ์ชมความงามอารยธรรมโบราณท่ามกลางธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” โพสต์รายงานว่าทางอุทยานแห่งชาติตาดโตนเดินหน้าสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล เชื่อมป่าห้วยแล้งถึงยอดเขาภูโค้ง ระยะทาง 9 กิโลเมตร เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใหม่ ชมความงามของธรรมชาติและสัมผัสแหล่งอารยธรรมโบราณบนความสูง 943 เมตรจากระดับน้ำทะเล
นางสาวฉัตรวรุฬ อ่างแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน นำคณะเจ้าหน้าที่สำรวจเส้นทางจากบ้านซับรวงไทร ตำบลนาเสียว จังหวัดชัยภูมิ ไปยังยอดเขาภูโค้ง บริเวณสถานีโทรคมนาคมกองทัพอากาศ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
ปลายทางของเส้นทางคือ "ปราสาทภูโค้ง" ที่ประดิษฐานศิวลึงค์ บนความสูง 943 เมตรจากระดับน้ำทะเล เชื่อกันว่าเป็นปราสาทขอมที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดในประเทศไทย สะท้อนความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมโบราณ
ระหว่างเส้นทางเต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้งถ้ำ หิน และต้นไม้รูปร่างแปลกตา พร้อมทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าและผจญภัย
การสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติตาดโตน เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
คาดว่าหากเส้นทางแห่งนี้เปิดให้บริการ จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การเดินป่าระยะไกล พร้อมเรียนรู้เรื่องราวอารยธรรมโบราณท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม