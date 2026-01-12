สายลุยรอเลย อช.ตาดโตน มีแผนเปิดที่เที่ยวสุดอันซีน เดินป่าระยะไกล-ชม “ปราสาทภูโค้ง” ปราสาทขอมสูงที่สุดในเมืองไทย

อุทยานแห่งชาติตาดโตน เปิดเผยว่า ทางอุทยานฯ มีแผนที่จะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวสุดอันซีน เป็นเส้นทางเดินป่าระยะไกลประมาณ 9 กิโลเมตร สู่ยอด “ภูโค้ง” อันเป็นที่ตั้งของ “ปราสาทภูโค้ง” ที่เชื่อว่าเป็นปราสาทขอมที่สูงที่สุดในเมืองไทย
โดย เพจ อุทยานแห่งชาติตาดโตน - Tatton National Park ได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ว่า
นางสาวฉัตรวรุฬ อ่างแก้ว ผช.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จากป่าห้วยแล้ง (บ.ซับรวงไทร ต.นาเสียว จ.ชัยภูมิ) ถึงบริเวณยอดเขาภูโค้ง (สถานีโทรคมนาคมของกองทัพอากาศ) ระยะทางประมาณ 9 กม. ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของศิวลึงค์ แหล่งอารยธรรมโบราณ มีความสูง 943 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยเชื่อว่าปราสาทภูโค้งแห่งนี้ เป็นปราสาทขอมที่สูงที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ระหว่างเส้นทางยังพบความน่าสนใจทางธรรมชาติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ถ้ำ หิน หรือต้นไม้รูปร่างแปลกตา รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
สำหรับยอดภูโค้ง ตั้งอยู่ที่ บ้านนาเสียว ตำบลบ้านนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นยอดสูงสุดของเทือกเขาภูแลนคา เป็นพื้นที่สถานีโทรคมนาคมทหารอากาศปัจจุบันอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติ ตาดโตน
ยอดภูโค้งเป็นแหล่งอายธรรมโบราณ อันเป็นที่ตั้งของ “ปราสาทภูโค้ง” ที่เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย (นับถือพระศิวะ) ซึ่งปัจจุบันมีซากหลงเหลืออยู่ไม่มากนัก และไม่ทราบประวัติการสร้างอย่างแน่ชัด แต่ปราสาทภูโค้งได้ชื่อว่าเป็นปราสาทขอมที่สูงที่สุดในเมืองไทย
นอกจากนี้ในบริเวณภูโค้ง สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา สำรวจพบ หลักฐานทางโบราณคดีประเภทโบราณวัตถุที่ทำจากหินทรายอีกหลากหลาย อาทิ ศิวลึงค์ รูปทรงกระบอก (มีสภาพด้านชำรุดหายไปบางส่วน) ฐานโยนี ฐานประติมากรรม และฐานรูปเคารพ เป็นต้น โดยรูปแบบของฐานประติมากรรมที่พบบนภูโค้ง นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 18