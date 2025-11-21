ข่าวดี! พบโบราณสถานใหม่ “ธาตุดอนหนองแคน” อายุกว่าพันปี ที่อุบลราชธานี

สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ตรวจพบโบราณสถานใหม่ “ธาตุดอนหนองแคน” อายุราว 900–1,100 ปี ที่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
เฟซบุ๊กเพจ สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ประกาศตรวจพบโบราณสถานพบใหม่ ใน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี พร้อมให้ข้อมูลว่า
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากนายอภิวัฒน์ ยิ่งยศประเสริฐ ให้ตรวจสอบโบราณสถานพบใหม่ในพื้นที่บ้านโพธิ์สง่า หมู่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
จึงมอบหมายให้นายพงษ์พิศิษฏ์ กรมขันธ์ นักโบราณคดีชำนาญการ และนายกฤษณพงศ์ พูนสวัสดิ์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ ตรวจสอบโบราณสถานดังกล่าวพร้อมด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่
ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นปราสาทสร้างด้วยศิลาแลง คนในพื้นที่เรียกว่า "ธาตุดอนหนองแคน" มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมสร้างหันหน้าไปทิศตะวันออก มีดินถมสูง ที่ด้านหน้าปรากฏให้เห็นส่วนคานประตูหินทราย และหน้าบันเรือนธาตุด้านทิศเหนือ บนเนินดินพบก้อนศิลาแลงกระจายอยู่ทั่วไป มีเศษอิฐและชิ้นส่วนฐานรูปเคารพหินทราย
นอกจากนี้ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระประจำศาสนสถาน 1 สระ และจากการเดินสำรวจโดยรอบทางด้านทิศตะวันออกพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินกระจายตัวอยู่ไม่หนาแน่นมากนัก
กำหนดอายุเบื้องต้นจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและชิ้นส่วนฐานรูปเคารพ ร่วมกับโบราณสถานที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ ปราสาททองหลางและปราสาทบ้านเบ็ญจ์ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-17 หรือประมาณ 900-1,100 ปีมาแล้ว
ทั้งนี้ สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี จะดำเนินการศึกษาและนำเข้าแผนการอนุรักษ์พัฒนาต่อไป
