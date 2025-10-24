ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ “ข้าว – ผัก” ครั้งแรกของโลก บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ความมั่นคงทางอาหารโลก

ศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยข้าวของประเทศไทย (Hub of Rice) ร่วมกับ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเมล็ดพันธุ์ผักของประเทศไทย (Veg-SeedHub) ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “Joint International Conference on Sustainable Rice Cultivation and Vegetable Science and Innovation” เป็นครั้งแรกที่ศาสตร์ด้านข้าวและผักถูกนำมาบูรณาการบนเวทีเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตรอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการเชื้อพันธุกรรม เทคโนโลยีการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต จนถึงการเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมอาหารและความมั่นคงทางโภชนาการ โดยมีองค์กรสำคัญระดับประเทศร่วมจัดกิจกรรมนี้ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์การเกษตรผ่านการบูรณาการและความร่วมมือ ซึ่งข้าวและผักเป็นรากฐานสำคัญของระบบอาหาร และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองกลุ่มพืชนี้ คือหัวใจของความมั่นคงทางโภชนาการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการจัดงานครั้งนี้ของ Hub of Rice และ Veg-SeedHub ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนเชื่อมโยงนักวิชาการ ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างพันธมิตรและขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต
การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน จาก 8 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำหนดนโยบาย ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ IRRI (International Rice Research Institute), WorldVeg (World Vegetable Center), Crop Trust, FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) และ GIZ (German Agency for International Cooperation) รวมถึงภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 100 เรื่อง และมีปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของโลกด้านความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกรวน ปัญหาน้ำ และศัตรูพืชที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศ
ข้อมูลเพิ่มเติมการประชุมวิชาการนานาชาติ “Joint International Conference on Sustainable Rice Cultivation and Vegetable Science and Innovation” ติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://riceveg.thailandricehub.org