กรมศิลป์เร่งกู้ซาก “พระธาตุโนนตาล”121ปี คาดต้องของบซ่อมเพิ่มจากเดิมได้มาแล้ว3ล้านบ.

นครพนม – ผอ.สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลฯสั่งเร่งกู้ซากพระธาตุโนนตาล พร้อมค้นหาของมีค่าใต้ซาก เผยต้องรีบหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องหาข้อสรุปแนวทางการสร้างพระธาตุขึ้นใหม่ว่าจะเป็นรูปแบบเดิมหรือรูปทรงใหม่ เพื่อฟื้นฟูศูนย์รวมจิตใจและมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่งนี้ให้กลับคืนมาโดยเร็ว ส่วนงบที่ซ่อมสร้างคาดต้องได้ขอเพิ่ม เพราะงบก้อนเดิม 3 ล้านบาทไม่น่าจะพอ
กรณี"พระธาตุโนนตาล" โบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง อายุกว่า 121 ปี ที่วัดพระธาตุ หมู่ 9 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ได้พังทลายลงมาทั้งองค์ เมื่อสายของวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมาได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นไม่น้อย พระธาตุแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้
มีรายงานว่า องค์พระธาตุโนนตาลดังกล่าว ก่อสร้างด้วยแรงศรัทธาของพระเกจิและชาวบ้านเมื่อปี พ.ศ. 2445 บนซากปรักหักพังของพระธาตุองค์เดิม มีหลักฐานว่า พบรอยร้าวมาตั้งแต่ปี 2561 และเกิดอาการเอียงเล็กน้อยเมื่อเดือนกันยายน 2568 สาเหตุหลักสันนิษฐานว่ามาจากความเก่าแก่ตามกาลเวลา โครงสร้างฐานที่ก่อด้วยอิฐมอญโบราณ และอาจได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกหนักที่วิ่งผ่านทางหลวงชนบทที่อยู่ใกล้เคียง
น่าเสียดายที่การบูรณะครั้งที่ 2 ที่ได้รับงบประมาณจากสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี เพื่อเสริมฐานรากและฝังเสาเข็มให้มั่นคงยังไม่ทันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ หลังทีมช่าง บริษัท กุมภา 02 จำกัด เข้าพื้นที่ติดตั้งนั่งร้านได้เพียง 4 วัน และโชคดีที่วันเกิดเหตุช่างหยุดงาน ทำให้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ล่าสุด นายธนภัทร จิตรสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานีพร้อมคณะฯได้ลงพื้นที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการ 2 ส่วนสำคัญ คือ เร่งค้นหาและเก็บกู้ของมีค่า ที่อาจบรรจุอยู่ใต้ซากปรักหักพังขององค์พระธาตุอย่างเร่งด่วน โดยมีการตั้งคณะกรรมการและสแกนพื้นที่
สำหรับงบประมาณที่ต้องใช้บูรณะเดิมจำนวน 3,000,000 บาทนั้นอาจต้องมีการปรับสัญญาและเสนอของบประมาณเพิ่มเติม คาดว่าจะอยู่ในงบประมาณปี 2570 พร้อมทั้งเตรียมประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการสร้างพระธาตุขึ้นใหม่ ว่าจะเป็นรูปแบบเดิมหรือรูปทรงใหม่ เพื่อฟื้นฟูศูนย์รวมจิตใจและมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญยิ่งนี้ให้กลับคืนมาโดยเร็ว