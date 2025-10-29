(คลิป) เผยโฉม“พระราชอาสน์ 3 รัชกาล”อายุ 116 ปี “พระพันปีหลวง”ทรงประทับคู่ ร. ๙ ครั้งเสด็จเยือนโคราชครั้งแรก

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-พิพิธภัณฑสถานฯ มหาวีรวงศ์โคราช เผยโฉม “พระราชอาสน์”ชุดโต๊ะเก้าอี้พระที่นั่ง 3 รัชกาล อายุ 116 ปี สมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญยิ่งของโคราช ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระพันปีหลวง ทรงประทับคู่ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งเสด็จเยือน จ.นครราชสีมา ครั้งแรก ปี 2498 หรือ เมื่อ 70 ปีที่แล้ว
วันนี้ (29 ต.ค.68) ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ ภายในวัดสุทธจินดารามวรวิหาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ ได้นำผู้สื่อข่าวเข้าไปชมภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานฯ ซึ่งจัดแสดงวัตถุโบราณล้ำค่าจากสถานที่ต่างๆ ใน จ.นครราชสีมา อายุตั้งแต่ 3,500 ปี หลายร้อยชิ้น รวมทั้ง จัดแสดงพระราชอาสน์ หรือ ชุดโต๊ะ เก้าอี้ พระที่นั่ง 3 รัชกาล ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดนครราชสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2498
นางสาวภัทรา เชาว์ปรัชญากุล หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ เปิดเผยว่า พระราชอาสน์ชุดนี้ ถือเป็นสมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญยิ่งของจังหวัดนครราชสีมา เพราะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 มีอายุยาวนานถึง 116 ปี และเคยใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ถึง 3 รัชกาล โดยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2443 เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนี ในคราวเสด็จประพาสจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประกอบพิธีเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา
ต่อมาในปี พ.ศ.2446 พระราชอาสน์ชุดนี้ยังใช้เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ ๖ ขณะดำรงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เมื่อเสด็จประพาสจังหวัดนครราชสีมา และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ได้เสด็จเยือนจังหวัดนครราชสีมา และประทับพระราชอาสน์ชุดนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ราษฎรเข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด
นางสาวภัทรา กล่าวอีกว่า พระราชอาสน์ชุดนี้ประกอบด้วยพระราชอาสน์ประทับ 2 ตัว สูง 128.5 เซนติเมตร กว้าง 43 เซนติเมตร ทำจากไม้กลึงทาสีขาว พนักบุผ้าปักลายครุฑพ่าห์สีแดง มงกุฎและเครื่องประดับสีทอง ส่วนบนของพนักเป็นโลหะรูปหมวกชุดเกราะของกษัตริย์โรมัน ขณะที่กรอบพนักตกแต่งเป็นรูปอาวุธ ขวาน และปลายหอก ส่วนเบาะบุด้วยผ้ากำมะหยี่สีแดง พร้อมด้วยโต๊ะเคียง ซึ่งทำจากไม้บุผ้ากำมะหยี่สีแดง ปลายขาโต๊ะเป็นโลหะรูปอาวุธของทหารม้ายุโรปโบราณ ทั้งหมดได้รับการดูแลและอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และซาบซึ้งในคุณค่าทางประวัติศาสตร์
จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ เข้าชมชุดโต๊ะเก้าอี้พระที่นั่ง 3 รัชกาลนี้ได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ ภายในวัดสุทธจินดารามวรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งเปิดให้เข้าชม วันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ปิดวันจันทร์–อังคาร และวันนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-242958