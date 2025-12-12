กัมพูชาอ้างการท่องเที่ยวไม่กระทบแม้เหตุปะทะทำนักท่องเที่ยวเพื่อนบ้านหด คุยได้ชาวจีน-นักท่องเที่ยวไฮเอนด์ทดแทน

MGR ออนไลน์ - ผู้เชี่ยวชาญในภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชาระบุว่าความสำเร็จด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งล่าสุดของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบินนานาชาติเตโช มีส่วนสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติให้เยือนกัมพูชามากขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาระบุว่า ตั้งแต่เดือนม.ค. ถึงเดือนต.ค. 2568 กัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 4.75 ล้านคน ลดลง 11.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2567 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยกระทรวงฯ อ้างว่ามีสาเหตุจากการรุกรานทางทหารของไทย แต่อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่านักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นในเชิงบวกมากกว่า 44%
ในปี 2567 ภาคการท่องเที่ยวมีส่วนสนับสนุนประมาณ 9.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของกัมพูชา ช่วยให้ประเทศมีรายได้เกือบ 3,640 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามข้อมูลของกระทรวงฯ
ฉาย สิวลิน ประธานสมาคมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวกัมพูชา (CATA) กล่าวว่าในช่วงปีที่ผ่านมา สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศดีขึ้นอย่างมาก โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากประเทศที่มีศักยภาพสูง เช่น สหรัฐฯ ยุโรป อังกฤษ และจีน และกล่าวเสริมว่านักท่องเที่ยวคุณภาพหมายถึงนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายมากขึ้นระหว่างการเดินทาง
“ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวไฮเอนด์กำลังคึกคักอย่างมาก หมายความว่าธุรกิจเหล่านั้นกำลังค่อยๆ ฟื้นตัว นักท่องเที่ยวเหล่านี้มักเลือกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวแบบชุมชน และบางครั้งก็มีความต้องการมากกว่าแค่การเยี่ยมชมปราสาทโบราณ” ประธาน CATA กล่าว
เธอกล่าวเสริมว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลฮุน มาเนต มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น สนามบินนานาชาติเตโช และสนามบินนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ รวมถึงโครงการลงทุนในภาคการบริการ
“การพัฒนาเหล่านี้ได้ดึงดูดเที่ยวบินตรงจากหลากหลายประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศสำคัญ เช่น ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอินเดีย และกำลังจะมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอีก” ฉาย สิวลิน กล่าว
ข้อมูลของสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (SSCA) ระบุว่า ตั้งแต่เดือนม.ค. ถึงเดือนต.ค. 2568 สนามบินนานาชาติทั้ง 3 แห่งของประเทศ คือ สนามบินนานาชาติเตโช สนามบินนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ และสนามบินนานาชาติสีหนุ รองรับเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม 52,954 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2567
รายงานของ SSCA ระบุเพิ่มว่า สนามบินทั้ง 3 แห่งให้บริการผู้โดยสารทางอากาศ (ขาเข้าและขาออก) รวม 5,665,129 คน เพิ่มขึ้น 14% ขณะที่การขนส่งสินค้าทางอากาศ (ขาเข้าและขาออก) อยู่ที่ 74,912 ตัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับ 10 เดือนแรกของปี 2567
ปัจจุบัน มีสายการบินทั้งหมด 34 สายการบินให้บริการในกัมพูชา ประกอบด้วยสายการบินประจำชาติ 4 สายการบิน และสายการบินระหว่างประเทศ 30 สายการบิน.