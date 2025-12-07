กัมพูชาชี้อนาคตการท่องเที่ยวของประเทศ ผูกพันกับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวจีน

ซินหัว - ฮวด ฮัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา กล่าวเมื่อวันเสาร์ (6) ว่านโยบายนำร่องฟรีวีซ่าของกัมพูชาจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้มาเยือนกัมพูชามากขึ้น และจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยเมื่อวันอังคาร (2) ที่ผ่านมา รัฐบาลกัมพูชาได้อนุมัติโครงการนำร่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ สำหรับพลเมืองชาวจีนที่เดินทางมาจากจีน
การยกเว้นวีซ่าข้างต้นอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ากัมพูชาพำนักในกัมพูชาได้ 14 วัน ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.-15 ต.ค. 2569 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ เพียงแค่ต้องกรอกบัตรขาเข้าอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นอกจากนี้กัมพูชายังอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง ในช่วงระยะทดลองดังกล่าวด้วย
“การตัดสินใจของรัฐบาลถือเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวระหว่างกัมพูชาและจีน” ฮวด ฮัก กล่าวสุนทรพจน์ระหว่างร่วมงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรมกัมพูชา-จีน ที่จัดขึ้นในจ.เสียมราฐ พร้อมเสริมว่านโยบายนี้จะช่วยปูทางให้เกิดความร่วมมือในหลากหลายด้านระหว่างสองประเทศ และจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้มาเยือนกัมพูชามากขึ้นอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันก็จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชา ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญที่ค้ำจุนเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาระบุว่า กัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนรวม 1 ล้านคน ในช่วงเดือนม.ค. ถึงต.ค. 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.6 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยจีนถือเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวต่างชาติรายใหญ่อันดับ 2 ของกัมพูชา รองจากเวียดนาม โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 4.75 ล้านคน ที่เดินทางเข้าสู่กัมพูชาในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้
รัฐมนตรีฯ กล่าวด้วยว่า อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกัมพูชานั้นผูกพันกับกระแสการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวจีนอย่างไม่สามารถแยกอกจากกันได้ และกัมพูชามีความพร้อมและเตรียมตัวอย่างเต็มที่ในการต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวจีน.