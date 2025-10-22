กัมพูชาคุยสนามบินเสียมราฐ-อังกอร์เปิดมาได้ 2 ปี ให้บริการผู้โดยสารแล้วเกือบ 3 ล้านคน

MGR ออนไลน์ - สื่อกัมพูชารายงานว่าสนามบินนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ (SAI) ให้บริการผู้โดยสารแล้ว 2,779,734 คน นับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อ 2 ปีก่อน เฉลี่ยที่ 3,464 คนต่อวัน และปัจจุบันสนามบินแห่งนี้มีสายการบินให้บริการ 10 สายการบิน
สิน จันเสรยวุทธา โฆษกสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนของกัมพูชา ระบุว่า ในช่วง 2 ปีแรกของการดำเนินงาน สนามบินนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ได้ให้บริการผู้โดยสารแล้วมากกว่า 2.77 ล้านคน ด้วยเที่ยวบิน 36 เที่ยวบินต่อวัน
“ปัจจุบัน สนามบินมีสายการบินทั้งหมด 10 สายการบิน เป็นสายการบินระหว่างประเทศ 8 สายการบิน และสายการบินภายในประเทศ 2 สายการบิน และมีความพร้อมที่จะขยายการดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะมีสายการบินระหว่างประเทศใหม่อีก 4 สายการบิน เปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2568” สิน จันเสรยวุทธา กล่าว
โฆษกสำนักงานเลขาธิการฯ เสริมว่า เฉพาะเดือนก.ย. มีเที่ยวบินเข้าและออกจากสนามบินประมาณ 1,000 เที่ยวบิน ให้บริการผู้โดยสารเกือบ 80,000 คน และขนส่งสินค้า 200 ตัน
สนามบินนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2566 แทนสนามบินเดิมที่เป็นประตูหลักสู่นครวัด สนามบินแห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 7 ล้านคนต่อปี และเที่ยวบิน 58,000 เที่ยวบิน สนามบินตั้งอยู่ห่างจากเมืองเสียมราฐ 45 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับสนามบินเดิมที่อยู่ห่างเพียง 5 กิโลเมตร
สำนักงานเลขาธิการฯ กล่าวกับสื่อกัมพูชาว่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเยือนเสียมราฐให้มากขึ้น ทางสำนักงานฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาการเชื่อมต่อทางอากาศผ่านกลยุทธ์ 5 ประการที่มีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาว
ในเดือนก.ย. คณะกรรมการการท่องเที่ยวกัมพูชาระบุว่าภาคการบินของประเทศกำลังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง และกำลังมุ่งสู่จุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ โดยระบุว่าการเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเที่ยวบินและการเชื่อมต่อระหว่างประเทศของประเทศกำลังขับเคลื่อนโดยสนามบินนานาชาติเตโชและสนามบินนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ ที่กำลังกำหนดนิยามใหม่ของขีดความสามารถของกัมพูชา
“สนามบินทั้งสองแห่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารหลายล้านคนต่อปี และมอบโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว” คณะกรรมการการท่องเที่ยวกัมพูชา ระบุ.