จับตาดูต่อจากนี้! กัมพูชาอ่วม นักท่องเที่ยวลดฮวบ 38.4% เดือน ส.ค. ธุรกิจชายแดนเดือนร้อนหนักหลังตึงเครียดกับไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา เมื่อเร็วๆนี้เผยแพร่ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว พบผู้มาเยือนต่างชาติเดินทางเข้ากัมพูชาลดลงถึง 38.4% ในเดือนสิงหาคม 2025 ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดกับ 2 เพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนาม
รายงานระบุว่ามีนักเดินทางต่างชาติ 338,351 ราย เดือนทางเยือนกัมพูชาในเดือนสิงหาคม ซึ่งลดลงอย่างมากถึง 38.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของหนึ่งปีก่อนหน้านี้ การลดลงฮวบฮาบดังกล่าวเป็นลางบอกเหตุแห่งช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับภาคการท่องเที่ยวของประเทศ ที่เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจกัมพูชามาช้านาน
อ้างอิงรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา ระบุว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ลดลงเกิดจากความปั่นป่วนอันเนื่องจากความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ส่งผลกับการเดินทางข้ามชายแดน อย่างไรก็ตามยังพอมีสถานการณ์ในแง่บวกอยู่บ้าง โดยเฉพาะในแง่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน แม้โดยรวมแล้วจำนวนนักเดินทางต่างชาติลดลงอย่างมาก
ในบรรดาผู้มาเยือนต่างชาติที่เดินทางมายังกัมพูชาในเดือนสิงหาคม พบว่าชาวจีนมีสัดส่วนมากที่สุด ด้วยจำนวน 97,456 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 30.2% ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตอกย้ำความสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชา ความพยายามของกระทวงท่องเที่ยวกัมพูชาในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกับมณฑลต่างๆของจีนผลิดอกออกผล แต่กับประเทศอื่นๆนั้น กัมพูชายังต้องเจอกับปัญหาท้าทาย
อีกด้านหนึ่ง เวียดนาม แหล่งตลาดนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา มีนักท่องเที่ยเวียดนามเดินทางเข้ากัมพูชาในเดือนสิงหาคม 93,857 ราย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 15.5% การลดลงนี้เชื่อว่าได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการใช้จ่ายที่อ่อนแอลง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกัมพูชาและไทย สืบเนื่องจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนในภูมิภาค ความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ได้แต่ก่อความปั่นป่วนแก่ภาคการท่องเที่ยว แต่ส่งผลกระทบต่อการค้าปลีกและภาคบริการ ที่พึ่งพิงการเดินทางข้ามชายแดนเป็นอย่างมาก
รายงานระบุต่อว่า ปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้งการท่องเที่ยวของกัมพูชาให้ดิ่งลงฮวบฮาบในเดือนสิงหาคม ก็คือไทย ซึ่งพบนักเดินทางไทยเยือนกัมพูชาแค่ 16,137 ราย มันเป็นตัวแทนของการลดลงถึง 91.6% จากระดับ 139,216 คน ของเดือนสิงหาคม 2024 เหตุผลหลักคือความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย อันนำมาซึ่งการยกเลิกเที่ยวบิน ยกเลิกการจองโรมแรม และการสำรองตั๋วเดินทาง
ธุรกิจใกล้พื้นที่ชายแดน ซึ่งพึ่งพิงนักท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง สถานการณ์เช่นนี้ก่อความตึงเครียดเป็นอย่างสูงแก่ภาคบริการที่พึ่งพิงการท่องเที่ยวของกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามพื้นที่ต่างๆที่อยู่ใกล้โซนความขัดแย้ง นอกจากนี้แล้วความปั่นป่วนนี้ยังถูกซ้ำเติมจากการที่พวกนักท่องเที่ยวใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะพวกที่ข้ามชายแดนทางบก สืบเนื่องจากความกังวลต่อภาวะไร้เสถียรภาพ แม้ความขัดแย้งจำกัดวงเฉพาะในพื้นที่เท่านั้น ตามรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา
เป็นที่น่าติดตามว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นเช่นไร หลังจากในช่วง 8 เดือนแรกของปี ซึ่งนับรวม 7 เดือนที่ปราศจากความขัดแย้งกับไทย(ปะทุขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม) กัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 4,05 ล้านคน ลดลง 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2024 ในขณะที่การลดลงของนักเดินทางนานาชาติเป็นสิ่งที่น่ากังล แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการลดลงฮวบฮาบของนักเดินทางจากไทย กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดต่อภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชา
จากข้อมูลพบว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2025 ไทยยังคงเป็นตลาดแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา มีจำนวนนักเดินทาง 962,462 ราย อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวลดลงถึง 28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,340,750 ราย ของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2024 การลดลงนี้เป็นผลจากภาวะไร้เสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ และกลายมาเป็นความท้าทายสำคัญที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวของกัมพูชา
ขณะเดียวกัน เวียดนาม ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเยือนกัมพูชาในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2024 ที่ 808,471 ราย ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 6.9% การลดลงนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนเช่นกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยว ความปั่นป่วนในด้านการเดินทางข้ามชชายแดนได้ลดจำนวนนักท่องเที่ยวทางบก ที่ปกติแล้วมักเดินทางเยือนสำหรับพักค้างแรมในกัมพูชาช่วงสั้นๆ
(ที่มา:ทราเวลแอนด์ทัวร์เวิลด์)