ยังคงหนุนหลัง!กัมพูชาเผยนทท.จีนมาเยือนพุ่ง45.7% ส่งสัญญาณจัดซ้อมรบร่วม

กัมพูชาดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนรวมแล้ว 784,965 ราย ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2025 เพิ่มขึ้น 45.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวเมื่อวันศุกร์(19ก.ย.) ข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาในขณะที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศ ขอบคุณปักกิ่งต่อการมีบทบาทเป็นคนกลางในข้อตกลงหยุดยิงกับไทย และเดินหน้าส่งเสริมความพยายามสร้างสันติภาพ พร้อมให้คำมั่นกระชับความร่วมมือต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงการซ้อมรบร่วม
Heng Sokchamroeun ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา เปิดเผยว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีน คิดเป็นสัดส่วน 19.3% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 4.05 ล้านคน ที่เดินทางมาเยือนกัมพูชา ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม
รายงานข่าวของขแมร์ไทม์สระบุว่า จีน ถือเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวต่างชาติรายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของกัมพูชา รองจากไทยและเวียดนาม "อนาคตภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชาคงไม่อาจแยกขาดจากกระแสนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากจีน" เขากล่าว
"การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นโอกาสที่สำคัญ ไม่ใช่แค่การส่งเสริมพัฒนาการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่ยังสร้างโอกาสแห่งการลงทุนในภาคอื่นๆด้วย" เขากล่าว พร้อมระบุด้วยปี 2025 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวกัมพูชา-จีน มันจะยิ่งจะส่งเสริมกระแสนักท่องเที่ยวระหว่าง 2 ชาติ
รายงานของขแมร์ไทม์ส ระบุว่าการท่องเที่ยวถือเป็น 1 ใน 4 เสาหลักที่ค้ำยันเศรษฐกิจกัมพูชา เช่นเดียวกับภาคการส่งออกเสื้อผ้า รองเท้าและสินค้าเกี่ยวกับการเดินทาง, ภาคการเกษตร รวมถึงภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานี้ มีขึ้น 1 วันหลังจาก เตีย เซ็ยฮา รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา ขอบคุณจีนในวันพฤหัสบดี(18ก.ย.) สำหรับมีบทบาทสำคัญในการเป็นคนกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย และการเดินหน้าสนับสนุนความพยายามสร้างสันติภาพ
ความเห็นนี้มีขึ้นระหว่างการพบปะพูดคุยกับ พลเรือเอก ต่ง จวิน รัฐมนตรีกลาโหมของจีน รอบนอกการประชุมด้านความมั่นคง 3 วัน "ปักกิ่ง เซี่ยงซาน ฟอรัม" ที่สิ้นสุดลงเมื่อวันศุกร์(19ก.ย.)
การพบปะหารือระหว่าง 2 ฝ่าย มุ่งเน้นกระชับความร่วมมือทวิภาคีและเสริมความเข้มแข็งในความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่าง 2 ชาติ เช่นเดียวกับมีการพูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงกัมพูชาและไทย
"กัมพูชาขอแสดงความสำนึกบุญคุณอย่างสุดซึ้งต่อจีน สำหรับการมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย" เตีย เซ็ยฮา ระบุ "แรงสนับสนุนนี้พิสูจน์ว่าจีนเป็นมิตรที่น่าเชื่อถือที่สุดและเป็นพี่น้องที่ดี ซึ่งแบ่งปันทั้งความทุกข์ยากและความผาสุกกับกัมพูชามาโดยตลอด"
"กัมพูชามีความตั้งใจอย่างหนักแน่นในการเดินจับมือไปกับจีน ในการเสริมสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน ตามกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำ 2 ประเทศ" รัฐมนตรีกัมพูชากล่าว
ตง ระบุว่าจีนหวังเห็นข้อตกลงหยุดยิงได้รับการปฏิบัติตามโดยสมบูรณ์ มีการพูดคุยทางการทูตเพิ่มเติมระหว่างกัมพูชาและไทย เพื่อฟื้นฟ็ความไว้วางใจและสันติภาพระหว่าง 2 ชาติ
ขณะเดียวกันขแมร์ไทม์รายงานว่า จีนและกัมพูชา ให้คำมั่นเสริมความแข็งแกร่งในความร่วมมือในทางปฏิบัติในทุกขอบเขต ในนั้นรวมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลและการซ้อมรบร่วม
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)