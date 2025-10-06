เดือดไม่หยุด! ฮุน เซน โกรธหนักคนไทยเอาภาพเป็นเป้าปืน ย้อนถาม "นี่หรืออารยชน?"

สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน รักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชา โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่อ้างว่าเกิดขึ้นในงานวัดของไทย ซึ่งมีการนำภาพของตนเองและ พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ไปเป็นเป้าให้ผู้ร่วมงานใช้ปืนยิงเพื่อรับรางวัลอดีตผู้นำกัมพูชาแสดงความไม่พอใจอย่างหนัก โดยระบุว่าการกระทำเช่นนี้ "ไร้มนุษยธรรมและเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์"
วันนี้ (10 ต.ค.) เฟซบุ๊กของ "สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน" รักษาการประมุขแห่งรัฐและประธานคณะองคมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ภายในงานวัดแห่งหนึ่ง ที่มีการนำภาพตนเองและพลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ไปเป็นเป้าให้ผู้มาเดินเที่ยวได้ใช้ปืนยิงกันอย่างสนุกสนาน งานนี้ทำเอาเจ้าตัวโกรธหนัก พร้อมระบุข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยว่า
"นี่คือสิ่งที่เรียกว่าชาติที่ศิวิไลซ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และอารยธรรมสูงหรือ?
ขอให้เพื่อนร่วมชาติชาวกัมพูชาทุกคน อย่ากระทำการที่น่าอับอายเช่นนี้ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ ไม่ว่าวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยมนุษย์โดยตรง หรือโดย AI ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงการกระทำที่ชั่วร้ายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมาจากชนชาติใดหรือกลุ่มใดก็ตาม
ที่ผ่านมา มีเพื่อนร่วมชาติของเราบางส่วนได้ขอให้ผม โต้ตอบ ด้วยการนำภาพถ่ายหรือพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ไทย มาตั้งแล้วยิงเพื่อรับรางวัล เช่นเดียวกับที่ชาวไทยบางคนได้ทำและกำลังทำอยู่ ผมได้ตอบกลับไปว่า หากเราเห็นว่าการกระทำของพวกเขาเป็นสิ่งที่ผิด ก็อย่าแข่งขันกันทำผิดเลย เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์
ผมได้อธิบายเพิ่มเติมว่า พวกเขาทำเช่นนี้โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ผมหมดความอดทน ในช่วงเวลาที่การหยุดยิงยังอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง หรืออย่างน้อยก็เพื่อยั่วยุให้กองทัพและประชาชนของเราบางส่วนโต้ตอบในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเป็นศัตรู
ผมขอเรียกร้องให้เพื่อนร่วมชาติของเรา อย่าได้นำพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ไทย หรือรูปถ่ายผู้นำไทยใด ๆ มากระทำการที่ไม่เหมาะสมอย่างเด็ดขาด
แม้ว่าประเทศของเราจะเล็ก ประชากรของเรามีจำนวนน้อย เศรษฐกิจของเราอ่อนแอ แต่เราจะต้อง ไม่อ่อนแอทางด้านคุณธรรม เราจะต้องคงความเป็นชาติที่มีเกียรติและมีคุณธรรมสูงส่งต่อไป
หากพี่น้องรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่พอใจกับประเทศไทย ขอให้งดเว้นจากการซื้อสินค้าไทยมาใช้ และ หยุดใช้เงินบาทไทยบนผืนแผ่นดินกัมพูชา ต่อไป เพื่อเสริมสร้างเอกราชทางเงินตราของชาติเรา
ขอความกรุณาอย่าดำเนินการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทไทยและชาวไทยที่อาศัย ทำงาน และทำธุรกิจในกัมพูชา ผมยังคงเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูกับชาวกัมพูชา
ชาวไทยบางคน รวมถึงผู้นำไทยบางคน กำลังประเมินเศรษฐกิจกัมพูชาผิดพลาด โดยกล่าวว่ากัมพูชากำลังประสบความยากลำบากหลังจากการปิดพรมแดนของไทยเนื่องจากขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค ผมควรขอบคุณผู้นำไทยอีกครั้ง ที่เหมือนกับว่า "ตีหัวเขา แต่กลับเข้าหัวตัวเอง" เพราะกัมพูชาเคยนำเงินไม่น้อยกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ไปซื้อสินค้าไทย และเงินจำนวนนี้จะหมุนเวียนกลับมาซื้อสินค้าภายในประเทศ ซึ่งทำให้สินค้าที่ผลิตในประเทศมีตลาด ถือเป็นโอกาสในการเสริมสร้างเศรษฐกิจกัมพูชา
เราไม่เคยไปขอให้สินค้าไทยมาขายในตลาดของเรา เรานำเงินไปซื้อ ขอให้ผู้นำไทยอย่าเข้าใจผิดและดูถูกกัมพูชาอีกต่อไป เรารู้ว่าพวกคุณรวยกว่ากัมพูชา แต่พวกคุณก็ต้องเข้าใจว่า เรานำเงินไปซื้อสินค้าไทย ทำให้ประชาชนไทยมีตลาดและมีรายได้
ขอให้ชาวไทยที่เคยขายสินค้าให้กับกัมพูชา อย่าโกรธกัมพูชาที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ต้องหายไป ซึ่งนี่ไม่ใช่ความผิดของกัมพูชา
สุดท้ายนี้ ผมขอแจ้งให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ใกล้ชายแดนไทย เร่งเปลี่ยนเงินบาทไทยเป็นเงินเรียลหรือดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ พี่น้องอาจจะประสบกับการสูญเสียอย่างหนัก และเงินบาทอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ถูกนำมาใช้ข่มขู่ ดังเช่นกรณีไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต และเชื้อเพลิงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว การเลิกใช้เงินบาทและหันมาใช้เงินเรียลเป็นการช่วยเสริมสร้างอำนาจอธิปไตยทางการเงินของชาติเรา ผมขอแนบวิดีโอที่ชาวไทยนำรูปของผมไปตั้งเพื่อยิงเอารางวัลด้วยครับ"