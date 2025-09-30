ออกอาการ!เอดีบีหั่นคาดการณ์ศก.กัมพูชาฮวบฮาบ หลังโดนสหรัฐฯรีดภาษี-ความขัดแย้งกับไทย

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาจาก 6.1% เหลือ 4.9% สำหรับปี 2025 และจาก 6.2% เหลือ 5.0% สำหรับปี 2026 สะท้อนความท้าทายเศรษฐกิจอันเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กับไทย และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตลาดการส่งออกไปยังสหรัฐฯ
ข้อมูลดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานทางเศรษฐกิจของเอดีบี ที่เรียกกันว่าแนวโน้มการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Outlook) ประจำเดือนกันยายน 2025 ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร(30ก.ย.) อย่างไรก็ตามทางสำนักข่าว kampucheathmey ระบุว่ารายงานของเอดีบี คาดหมายถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2026 จากแรงขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมและกระแสการลงทุนโดยตรงของต่างชาติที่ไหลเข้าสู่กัมพูชา ขณะเดียวกันเงินเฟ้อเมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงจาก 6.0% ในเดือนมกราคม เหลือ 1.6% ในเดือนมิถุนายน และคาดหมายว่าเงินเฟ้อจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.0% ในปี 2025 และ 2026
จยอตซานา เวอร์มา ผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาเอเชีย(เอดีบี) ประจำประเทศกัมพูชา บอกว่าเศรษฐกิจกัมพูชาแสดงถึงความยืดหยุ่นในไตรมาสแรกของปี 2025 ราคาอาหารเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดและราคาเชื้อเพลิงลดต่ำลง ช่วยสยบเงินเฟ้อ ขณะที่กิจกรรมทางอุตสาหกรรมยังคงแข็งแกร่ง "มองไปข้างหน้า มีโอกาสสำหรับการเดินหน้าฟื้นตัวในภาคก่อสร้างและภาคการท่องเที่ยว ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมยังคงเติบโต ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสมดุลและการเติบโตที่ยั่งยืน" เธอกล่าว
รายงานระบุว่าภาคการผลิตยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การส่งออกเสื้อผ้า, รองเท้า และสินค้าสำหรับการเดินทาง เพิ่มขึ้น 22.2% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 เมื่อเทียบเป็นรายปี ได้แรงหนุนจากการที่พวกผู้ซื้อสหรัฐฯสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นเพดานภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากกัมพูชา
ในรายงานของเอดีบี คาดการณ์ว่าภาคบริการของกัมพูชา จะเติบโตแบบชะลอตัวสู่ระดับ 2.8% ในปี 2025 และ 2.6% ในปี 2026 โดยแม้ภาคการท่องเที่ยวยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2026 จากตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้น แต่ความตึงเครียดตามแนวชายแดนกับไทย จะก่อความปั่นป่วนแก่ภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมภาคบริการโดยทั่วไป ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้และอาจนานกว่านั้น
ขณะเดียวกันคาดการณ์ว่าภาคการเกษตรกัมพูชาจะเติบโตราวๆ 1.1% ในปี 2025 และ 2026 ได้แรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์การ่งออกและแรงงานภาคการเกษตรที่เดินทางกลับจากไทยในช่วงครึ่งปีหลัง
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าความขัดแย้งกับไทยและมาตรการรีดภาษีของสหรัฐฯน่าจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรเป็นอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องด้วยในข้อมูลของเอดีบีพบว่าการส่งออกภาคการเกษตรของกัมพูชาในครึ่งปีแรกของปี 2025 ขยายตัวถึง 14.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ได้แรงหนุนจากการส่งออกข้าวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่ช่วยชดเชยการส่งออกยางพาราและมันสำปะหลังที่ลดลง
(ที่มา:kampucheathmey/mgronline)