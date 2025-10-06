“ฮุนเซน” เจ็บ! คนไทยยิงเป้ารูปตัวเองในงานวัด จวกชั่วร้ายยิ่งกว่าสัตว์ ขอคนเขมรอย่าตอบโต้ ต้องรักษาความเป็นชาติอันสูงส่ง

“ฮุน เซน” เจ็บลึก โดนคนไทยนำรูปไปเป็นเป้ายิงปืนในงานวัด จวกไร้มนุษยธรรม ชั่วร้ายยิ่งกว่าสัตว์ กัดฟันบอกคนเขมรอย่าตอบโต้ อ้างแม้เศรษฐกิจอ่อนแอแต่ไม่อ่อนแอทางศีลธรรม แต่หากขุ่นเคืองประเทศไทยก็ให้งดซื้อสินค้าไทย ใครมีเงินบาทให้เอาไปแลกเป็นเงินเรียล เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจกัมพูชาให้แข็งแกร่ง
วันนี้ (6 ต.ค.) ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีการโพสต์วิดีโอคลิปที่คนไทยใช้รูปของนายฮุน เซน และนางมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เป็นเป้ายิงปืนในงานวัดแห่งหนึ่ง พร้อมระบุข้อความว่า “นี่คือประเทศที่ศิวิไลซ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และอารยธรรมอันสูงส่งหรือ?
“ชาวกัมพูชาทั้งหลาย โปรดอย่าทำสิ่งชั่วร้ายที่ไร้มนุษยธรรมและเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ ไม่ว่าวิดีโอนี้จะสร้างโดยมนุษย์หรือ AI ก็ตาม วิดีโอนี้แสดงให้เห็นการกระทำที่ชั่วร้ายทั้งหมด ไม่ว่าจะกระทำโดยเชื้อชาติหรือกลุ่มใด
เมื่อเร็วๆ นี้พี่น้องของเราบางคนขอให้ผมตอบโต้ด้วยสร้างคอนเทนต์ที่มีรูปถ่ายหรือรูปเหมือนของพระมหากษัตริย์ไทย ทำเป็นเป้าให้คนมายิงเพื่อรับรางวัล เหมือนที่คนไทยบางคนทำ
ผมบอกพวกเขาว่าถ้าพวกเขาคิดว่าคนไทยกำลังทำสิ่งที่ผิด โปรดอย่าพยายามทำผิดพลาดแบบพวกเขา เพราะการกระทำเช่นนี้ไร้มนุษยธรรมและเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์
ผมอธิบายเพิ่มเติมว่า พวกเขากำลังทำเช่นนี้เพื่อทำให้ผมหมดความอดทนในช่วงหยุดยิง ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะเปราะบาง หรืออย่างน้อยก็เพื่อยุยงให้ทหารและประชาชนของเราตอบโต้หรือปลุกปั่นความขัดแย้ง
ผมขอวิงวอนเพื่อนร่วมชาติของเราอย่านำภาพพระมหากษัตริย์ไทยหรือภาพถ่ายของผู้นำไทยไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
แม้ประเทศของเราจะเล็ก ประชากรน้อย และเศรษฐกิจอ่อนแอ แต่เราไม่ได้อ่อนแอทางศีลธรรม เราต้องรักษาชาติอันสูงส่งและมีคุณธรรมอันสูงส่งต่อไป
หากคุณรู้สึกเจ็บปวดและขุ่นเคืองใจต่อประเทศไทย อย่าซื้อสินค้าไทย และหยุดใช้เงินบาทไทยบนแผ่นดินกัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการเงินของประเทศเรา
โปรดอย่ากระทำการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทไทยและคนไทยที่อาศัยและทำธุรกิจในกัมพูชา ผมยังคงเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับชาวกัมพูชา
คนไทยบางคน รวมถึงผู้นำไทยบางคน กำลังประเมินเศรษฐกิจกัมพูชาผิดพลาด โดยกล่าวว่าเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ หลังจากที่ไทยปิดพรมแดนทำให้ขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค
ผมขอขอบคุณผู้นำไทยอีกครั้งที่ทำสิ่งดีๆ ให้พวกเราโดยไม่ตั้งใจ เพราะกัมพูชาเคยใช้เงินไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อซื้อสินค้าไทย แต่หลังจากนี้เราจะนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อสินค้าในประเทศ ซึ่งทำให้สินค้าที่ผลิตในประเทศมีตลาดที่เป็นโอกาสในการเสริมสร้างเศรษฐกิจกัมพูชาให้เข้มแข็ง
เราไม่เคยขอให้สินค้าไทยมาขายในตลาดของเรา แต่เราใช้เงินซื้อเข้ามา ขอท่านผู้นำไทยอย่าเข้าใจผิดและดูหมิ่นกัมพูชาอีกต่อไป เรารู้ว่าประเทศไทยร่ำรวยกว่ากัมพูชา แต่ท่านก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราก็ใช้เงินซื้อสินค้าไทยของท่าน ซึ่งทำให้คนไทยมีตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้คนไทย
ขอท่านคนไทยที่เคยขายสินค้าให้กัมพูชา อย่าโกรธเคืองหรือเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไป แต่นี่ไม่ใช่ความผิดของกัมพูชา
สุดท้ายนี้ ผมขอแจ้งให้ประชาชนของเรา โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ติดชายแดนไทย รีบแลกเงินบาทเป็นเงินเรียลหรือดอลลาร์โดยเร็ว เพราะในเร็วๆ นี้ท่านจะขาดทุนค่าเงินอย่างหนัก และการถือเงินบาทไว้อาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เราถูกกดดัน เช่นเดียวกับที่เราเคยเจอเรื่องกระแสไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต และน้ำมันเชื้อเพลิง
เลิกใช้เงินบาทและหันมาใช้เงินเรียลเถอะ เพราะมันจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินของประเทศเรา
ผมขอแนบวิดีโอที่คนไทยโพสต์รูปยิงเป้าผมเพื่อลุ้นรางวัล” นายฮุน เซนกล่าว