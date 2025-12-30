ครม.รับทราบโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร สร้างรายได้เพิ่ม และลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.รับทราบโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2569 คาดว่าเกษตรกรและประชาชนได้รับความสุข สร้างรายได้เพิ่ม และลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน
วันนี้ (30ธ.ค.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2569 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดได้พิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่/ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2569 ให้แก่เกษตรกรและประชาชน เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชนเพื่อส่งมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรโดยดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คาดว่าประชาชนและเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ จำนวน ทั้งสิ้น 407,564 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 27,734,760 บาท ประกอบด้วย
1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง จำนวนเกษตรกร/ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จำนวน 17,304 ราย 5,322 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 6,371.25 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 22,401,360 บาท
2. เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.1 เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล จำนวนประชาชนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จำนวน 30,520 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 500,000 บาท
2.2 เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมในวันหยุดช่วงเทศกาล บริการจุดพักรถ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ชมภูมิทัศน์ และศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตร โดยมีประชาชนและเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ จำนวน 330,090 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 2,185,000 บาท
3. เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพโดยใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวนเกษตรกร/ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ 29,650 ราย มูลค่าสินค้า/รายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 2,648,400 บาท
สำหรับโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2569 มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชน 2) เพื่อส่งมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 - มกราคม 2569 โดยคาดว่าเกษตรกรและประชาชนได้รับความสุข สร้างรายได้เพิ่ม และลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน พร้อมกันนี้ เกษตรกรและประชาชนจะได้รับรู้ผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีทัศนคติที่ดีในการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนงานพัฒนาไปพร้อมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์