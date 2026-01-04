กัมพูชาลั่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากอินเดีย หลังขยายเที่ยวบินตรงจากแดนภารตะสู่พนมเปญ-เสียมราฐ

MGR ออนไลน์ - กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาระบุว่ากัมพูชากำลังเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวนมากในปี 2569 จากการขยายเส้นทางบินตรงและการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ
ฮวด ฮัก รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา ได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตอินเดียเพื่อแลกเปลี่ยนคำอวยพรปีใหม่และหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม
เอกอัครราชทูตอินเดียได้กล่าวชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงและสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย โดยระบุว่ากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันในปี 2568 ช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียได้อย่างมาก และยังเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของอินเดียผ่านโครงการริเริ่ม 3 โครงการที่มุ่งพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในกัมพูชา
ฮวด ฮัก ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายอินเดียสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ “ปีแห่งการท่องเที่ยวกัมพูชา-อินเดีย” ที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
เขากล่าวว่าภาคเอกชนของกัมพูชาพร้อมที่จะรับมือกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะหลั่งไหลเข้ามาในปี 2569 จากเที่ยวบินตรงใหม่ระหว่างนิวเดลีและพนมเปญโดยสายการบินแอร์กัมพูชา และเส้นทางบินระหว่างโกลกาตาและเสียมราฐโดยสายการบินอินดิโก
อินเดียกลายเป็นหนึ่งในตลาดการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วที่สุดของกัมพูชา นักท่องเที่ยวชาวอินเดียมากกว่า 75,000 คน เดินทางเยือนกัมพูชาในปี 2567 ที่ได้รับแรงดึงดูดจากมรดกโลกของยูเนสโกอย่างนครวัด ปราสาทฮินดู-พุทธ และภาคการบริการที่กำลังขยายตัว
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาระบุว่าประเทศได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5.17 ล้านคนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2568 ลดลง 13.8% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเดินทางเยือนมากที่สุดถึง 1.11 ล้านคน ตามด้วยชาวจีน 1.1 ล้านคน ส่วนไทยลดลงอย่างมากเหลือประมาณ 1 ล้านคน.