ของจริงไม่ใช่ AI! เพจดังโชว์หลักฐานเทียบซาก 'ตาอมหอกหัก' หลังทหารไทยบุกยึดคืนพื้นที่ช่องอานม้าสำเร็จ

ปิดตำนานหยามเกียรติไทย! เผยภาพเศษซาก 'ตาอม' หลังทหารช่างรุกคืบกวาดไถตลาดอานม้าและทำลายอนุสาวรีย์ชี้หน้าสยามจนเหลือแต่หัวและหอกหัก ด้านกูรูประวัติศาสตร์ยันไม่ใช่ภาพสร้างจาก AI พร้อมแนะเก็บกู้ซากจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เพื่อจารึกชัยชนะ หลังฝ่ายกัมพูชาละเมิด MOU43 รุกล้ำอธิปไตยจนนำไปสู่การปะทะเดือดและการปักธงไตรรงค์เหนือพื้นที่อีกครั้ง
จากกรณี ทหารช่างจากกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 (ช.2 พัน.202) ของกองทัพบก ดำเนินการเข้าขุดรื้อทำลายอนุสาวรีย์ตาอม และกวาดไถตลาดอานม้าของกัมพูชาในพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ภายหลังทหารจากหน่วยต่างๆ เข้าร่วมปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ได้สำเร็จ และอัญเชิญธงชาติปักขึ้นเหนือพื้นที่ช่องอานม้าและร้องเพลงชาติร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมา ต่อมาพบว่ามีภาพของเศษซากอนุสาวรีย์ตาออมเผยแพร่ในโลกโซเชียล ทำให้เกิดคำถามว่าเป็นของจริงหรือเกิดจาก AI กันแน่
อย่างไรก็ตาม วันนี้ 13 ม.ค. เพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และการทหารเกี่ยวกับ "อนุสาวรีย์ตาอม" ของกัมพูชาบริเวณช่องอานม้า ซึ่งผู้เขียนยืนยันว่าเป็นภาพซากของจริงไม่ใช่ภาพสร้างจาก AI โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"ตาอมหอกหักกับเศษซากที่เหลืออยู่ จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่? ตามมาวิเคราะห์ร่วมกัน บางคนอาจจะมีคำถามว่า ผมต้องจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอก็อีแค่อนุสาวรีย์เขมรบ้าๆบอๆ คำตอบคือใช่ครับ
ผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์ และการรบไทยเขมรในครั้งที่ผ่านมา 2 ครั้ง มันก็เป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยไปเรียบร้อย อยู่ที่ข้อมูลจะเผยแพร่ออกมาได้มากน้อยหรือบางข้อมูลอาจจะติดชั้นความลับหลายสิบปี กว่าข้อมูลจะออกมาให้คนไทยได้ทราบกันก็ตาม ว่าไปในเรื่องอนาคต
ส่วนอนุสาวรีย์ตาอมตอนนี้มันก็คือส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยไปแล้วละครับ ถึงคุณจะไม่ชอบหรือหาว่ามันไร้สาระก็ตาม
กลับมาที่ตาอม อนุสาวรีย์ตาอมของเขมรถูกสร้างขึ้นหลังศึกปี 2554
โดยเป็นตำนานวีรบุรุษเชิงมโนไม่มีหลักฐานใด ๆ ตำนานเล่าว่าตาอมเป็นแม่ทัพเขมรที่ปกป้องดินแดนเขมรในแถบสามเหลี่ยมมรกตและพื้นที่ช่องอานม้า พระวิหาร ตาอมเคยเอาชนะและขับไล่กองทัพสยามให้หางจุกตูดมาแล้ว โดยในประวัติศาสตร์จริงๆก็ไม่มี ผมถามนักวิชาการหลายท่านก็บอกว่าตาอมมันไม่มีจริง
การสร้างอนุสาวรีย์คนขี่ม้าแบบนี้ขึ้นมา เพื่อหยามเกียรติประเทศไทย คนไทยและทหารไทย รูปปั้นแหกปากชี้หอกมายังฝั่งไทย มันดันมาสร้างตรงเส้นแนวปฏิบัติการพอดี และยังสร้างตลาดรุกเข้ามาในดินแดนไทยด้วย
ตาม MOU43 เขมรไม่สามารถสร้างได้แต่มันสร้างไม่สนใจ กระดาษ A4 ประท้วงไปมันไม่สน มันก็สร้างอนุสาวรีย์จนเสร็จและขยายตลาดรุกเข้ามาในดินแดนไทยเรื่อยๆ
จากการตามหาข้อมูลของผม ตาอม ในช่วงแรกเป็นสีเทาแบบปูนเปลือย แล้วก็ทาสีออกดำๆ แล้วหลังจากนั้นก็มีการบูรณะด้วยการทาสีทองทับตัวตาอม
ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2567 ทหารที่ช่องอานม้ามีการปรับปรุงพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือการทาสีบูรณะอนุสาวรีย์ตาอม
ตาอมจึงมีการเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเสมือนมนุษย์ พวกเสื้อผ้าต่างๆก็มีสีสันมากมาย
มาที่เรื่องหอกหักของตาอม ก่อนอื่นคำว่า หอกหัก หมายความว่าคนไม่ได้เรื่อง พวกไม่ได้ความ เหมือนหอกที่หักๆที่เอาไปใช้รบอะไรไม่ค่อยได้
หอกตาอม จุดสังเกตุอีกจุด ทีแรกผมคิดว่าภาพซากตาอมคือภาพปลอม เพราะหอกตาอมในภาพกับหอกตาอมในภาพทั่วๆไปที่เราเห็นกันมันลักษณะไม่ตรงกัน
ผมจึงพยายามหาภาพใหม่ล่าสุดของตาอมก่อนพัง จึงไปพบภาพนี้ที่โพสต์ช่วง มีนาคม 2568 หรือก่อนสงคราม 5 วัน ประมาณ 3-4 เดือน
เมื่อมาดูดีๆมันมีข้อบ่งชี้ครับ
ดั้งเดิมตั้งแตกแรกสร้างเมื่อดูจากภาพเก่าๆ ทรงใบหอกจะมีลักษณะยาวเรียบมน แต่ทรงหอกที่พบกับซากหัวจะเป็นทรงหอกที่มีเหลี่ยมมีมุมหน่อย
ปรากฏว่าในเดือนมีนาคม 2568 มีภาพคนเขมรถ่ายให้เห็นตาอมแบบใกล้ๆและหอกที่มีลักษณะแบบมีเหลี่ยมมุมซึ่งทั้งรูปทรงและสีตรงกันกับภาพของซากหอกหัก
ผมจึงสันนิษฐานว่าหอกตาอมอันแรกที่มีลักษณะใบเรียบยาวเคยมีการหักและเปลี่ยนมาเป็นหอกที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมดังภาพ
ส่วนเรื่องหัวตาอม ให้พิจารณาจากภาพที่ผมทำเทียบกันครับ รอยย่นบนหน้าผาก หรือรอยขมวดที่คิ้ว ตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ eyeliner ส่วนตัวจากประสบการณ์การดูภาพในลักษณะหาจุดอ้างอิงมา ผมว่าตรงกันครับ มีสีเพียงบางส่วนที่สีหลุดกระเทาะออกไปเท่านั้น
หากถามว่า AI ไหม ผมคิดว่าไม่ใช่ครับ เพราะการที่จะทำ AI ออกมาให้องค์ประกอบตำหนิต่างๆตรงกับภาพล่าสุดของตาอมไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะคนที่ทำจะต้องไปหาภาพล่าสุดของตาอมมา ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน เพราะถ้าหาง่ายจริงภาพตาอมร่างที่มีสีสันแบบที่ผมเอามาให้ดูคงเกลื่อนเต็มฟีดไปหมดแล้ว จะเห็นรูปตาอมก็ภาพเดิมๆเก่าๆ ตัวผมเองก็พึ่งมาสังเกตเรื่องสีสันของตาอมหลังๆนี้เหมือนกัน ว่าตาอมมีการเปลี่ยนชสีที่ทาตัว
ผมเชื่อว่าเป็นภาพซากชิ้นส่วนอนุสาวรีย์ตาอมจริงครับ ประเด็นคือตอนนี้ซากนี้มันอยู่ไหน แต่เข้าใจว่าทหารที่ช่องอานม้าน่าจะเก็บไว้ ต้นทางผมไม่ทราบนะว่าภาพมาจากไหนแต่ที่เห็นที่โพสต์แรกคือจาก Thai Press ต้องขอบพระคุณครับ
เมื่อมันหยามเกียรติประเทศไทย ทหารไทย และคนไทย หลังจากรบครั้งแรกจบลงด้วยตัวหลังคาอนุสาวรีย์พังลง ผมคิดว่าซากบางส่วนของตาอมน่าจะยังอยู่
ผมจึงพูดในเพจเสมอว่าหากมีโอกาสรบอีกครั้ง แล้วยึดพื้นที่ได้น่าจะลองค้นหาหัวและหอกของตาแล้วเอาไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ หรือจัดแสดงนิทรรศการให้คนไทยได้ดู
เพื่อหยามเกียรติพวกนายทหารเขมร เฉกเช่นที่มันทำกับเรา
ใครจะโลกสวยกลัว(โดยเฉพาะพวก กต.) แล้วบอกว่าต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผมบอกคำเดียวว่า ถุ้ย ความสัมพันธ์ที่ดีมันจบลงตั้งแต่มันยิงใส่ทหารไทย วางระเบิดทหารไทยขาขาด ยิงใส่ประชาชนคนไทย ยิงใส่ 711 ยิงใส่โรงพยาบาลละ"