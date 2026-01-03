เขมรแห่ถ่ายคลิป! รถทหารไทยจอดเสียทิ้งกลางหมู่บ้านไปรจัน เพจดังคาด เสียหายจนเอากลับมาไม่ได้

ไม่ต้องดราม่า! เพจดังแจงภาพรถทหารไทยโผล่ฝั่งเขมร ที่แท้จอดเสียระหว่างภารกิจ เผยไทยคุมเข้มวางตู้คอนเทนเนอร์กั้นกลางหมู่บ้านสกัดการรุกล้ำ ย้ำสถาการณ์จริงไม่ใช่ความลับ หลังภาพหลุดว่อนโซเชียลทั้งสองฝั่ง"
วันนี้ (3 ม.ค.) เพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" โพสต์คลิปวิดีโอ รถบรรทุกซึ่งคาดว่าเป็นของกองทัพภาคที่ 1 จอดเสียอยู่ในพื้นที่หนองหญ้าแก้วในตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ในลักษณะที่พังไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในจุดเลยแนวลวดหนามป้องกันตนเอง ต่อมามีทหารเขมรเข้ามาพบและต่างถ่ายคลิปทำคอนเทนต์เป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ทางเพจได้ระบุข้อความอธิบายสถานการณ์แนวลวดหนามและรถบรรทุกทหารที่บ้านไปรจัน (หนองหญ้าแก้ว) ว่า
"แนวลวดหนามป้องกันตนเองของทหารไทยที่บ้านไปรจัน(หนองหญ้าแก้ว) คือไหนๆเดี๋ยวคลิปที่รถบรรทุกทหารไทยถูกจอดทิ้งไว้ในเขตเขมรคงจะกระจายไป ก็จะได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนไปด้วยเลยครับ กับแนวลวดหนามที่หนองหญ้าแก้วหรือบ้านไปรจัน
ผมมีหน้าที่คือเอาความจริงมาคุยกันครับ เรื่องนี้ไม่ใช่ความลับ เขมรเองก็มีเข้ามาถ่ายตำแหน่งการวางตู้คอนเทนเนอร์ของทหารไทยที่บ้านไปรจันหรือหนองหญ้าแก้วแล้ว
ส่วนทหารไทยก็มีการถ่ายภาพโพสต์ลงโซเชียลแล้วเช่นกัน เพราะฉะนั้น ถ้าจะดราม่าไม่ต้องมาดราม่ากับเพจนี้นะครับไปดราม่าคนถ่ายรูปและเผยแพร่ละกัน ส่วนผมมีหน้าที่เอาความจริงมาคุยกัน
สรุปทหารไทยมีการเอาตู้ Container ไปวางกั้นถนนในหมู่บ้านไปรจันครับ โดยคาดการว่าแนวระหว่างการวางตู้น่าจะเป็นแนวการวางลวดหนามเพื่อป้องกันตนเองโดยใช้ถนนกลางหมู่บ้านเป็นเส้นทางในการลาดตระเวนตรวจตา
แนวลวดหนามเรากั้นเพื่อป้องกันตนเองเข้าไปลึกพอสมควรครับในพื้นที่บ้านไปรจันประมาณครึ่งหมู่บ้าน ก็น่าจะเลยเส้นสีน้ำเงินเข้าไปเยอะมาก เพราะจริงๆไปรจันเขมรรุกเข้ามาครับแต่ไม่มากเท่าบึงตะกวนและหนองจาน
ส่วนเรื่องรถบรรทุกที่เสียหายจอดในฝั่งเขมร รถคันนี่จอดอยู่ระหว่างวัดกับโรงเรียน จอดซุกข้างถนนเข้าไปหน้าบ้านคนเขมรครับ ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมไม่เอากลับ ผมเห็นรถคันนี้มาสองสามวันละ ทีแรกเข้าใจว่าเป็นรถทหารที่ไปจอดเพื่อ รปภ. การวางแนวลวดหนาม
เขมรเองก็เห็นรถคันนี้แต่ไม่กล้าเข้าใกล้ ได้แต่ถ่ายภาพอยู่ไกลๆ มาวันนี้เขมรเข้ามาถ่ายภาพใกล้ๆจึงทราบว่ารถมีปัญหาและไม่มีทหารไทยแล้ว"