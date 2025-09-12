Jibbie Rubie เมกอัพอาร์ติสต์ไทยเข้าร่วมงาน Emmy Awards ครั้งที่ 77

จิ้บบี้ เอวาริณณ์ พันธุ์วิเชียร (Jibbie Rubie) ได้สร้างอีกหนึ่งประวัติศาสตร์สำคัญให้กับวงการเมกอัพไทย ในฐานะเมกอัพอาร์ติสต์ชาวไทยคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงบนเวที Creative Arts Emmy Awards ครั้งที่ 77 ประจำปี 2025 ในสาขา Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic) จากผลงานในซีรีส์ดัง The White Lotus: Full-Moon Party (HBO Max, HBO ร่วมกับ Rip Cord และ MC Pictures) โดยเธอทำหน้าที่ Personal Makeup Artist ให้กับ “มุก” ที่รับบทโดย ลิซ่า ลลิษา มโนบาล (Lisa BLACKPINK) ร่วมกับทีมเมกอัพระดับสากล ได้แก่
- Rebecca Hickey (Department Head Makeup Artist)
- Michelle Kearns (Key Makeup Artist)
- Wattana “Geng” Garum (Key Makeup Artist)
- Vicky Nugent (Makeup Artist)
- Jeerasak “Jojo” Srinuan (Makeup Artist)
ในสาขานี้ ทีม The White Lotus ต้องแข่งขันกับทีมเมกอัพจากซีรีส์ระดับโลก อาทิ The Last of Us (HBO), Only Murders in the Building (Hulu), The Pitt (HBO Max), Grotesquerie (FX) และ The Penguin (HBO) ซึ่งรางวัลในปีนี้ตกเป็นของ The Penguin: “Cent’Anni”. แม้ผลจะไม่ใช่ชื่อของ The White Lotus แต่การเข้าชิงครั้งนี้ถือเป็นหลักฐานชัดเจนว่าฝีมือของทีมเมกอัพที่มีศิลปินไทยร่วมอยู่ด้วยสามารถยืนเคียงข้างทีมงานระดับโลกได้อย่างแท้จริง และเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่าภูมิใจของวงการความงามไทย
สำหรับการเข้าร่วมงานประกาศรางวัลในฐานะ nominee ครั้งนี้ Jibbie ปรากฏตัวด้วยtotal look ชุดเดรสสีดำสุดไอคอนิกจาก Vivienne Westwood Tabitha gown 2025 สีดำ ซึ่งเป็น reinterpretation จากตำนาน ‘Bird of Paradise’ อันโด่งดัง ในโชว์ Gold Label คอลเลกชัน Spring–Summer 2005 – Ultra Femininity ตัวชุดโดดเด่นด้วย corset bodice โครงสร้างเฉียบคม ไหล่ตกแบบ off-shoulder และการซ้อนทับผ้าที่พลิ้วไหลลงสู่กระโปรงยาว มี side slit สูงเผยเรียวขา แมตช์กับเครื่องประดับไข่มุกbroken pearl ให้ความimperfection แบบมีลูกเล่นสุด iconic และบู๊ตหนังส้นสูง Vivienne Westwood เพิ่มความedgy เป็นตัวเองของjibbierubieให้มีเอกลักษณ์
ด้านลุคเมกอัพ Jibbie เลือกตีความความงามในสไตล์ modern ethereal ที่ผสมความหรูหราและความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ผิวถูกบิวต์ให้บางเบา โกลว์สวยสุขภาพดี ดู luminous และ flawless รับกับแสงแฟลชของงาน ดวงตาโดดเด่นด้วย soft brown smokey eyes ผสาน shimmer บางเบาที่หัวตา เติมลูกเล่นด้วยอายแชโดว์โทนฟ้าเมทัลลิกที่ขอบตาล่าง เสริมความคมด้วย winged eyeliner และ wispy lashes ที่เปิดดวงตาให้สวยคมเฉียบ ริมฝีปากโทน nude-peach matte เพิ่มความละมุนและ sophisticated ตัดกับพวงแก้มชมพูระเรื่อที่เบลนด์เข้ากับบรอนเซอร์อย่างลงตัว
เมื่อผสานเข้ากับผมสี copper red และเครื่องประดับไข่มุกลุคนี้จึงเปล่งประกาย ทั้งโก้หรู ร่วมสมัย และสะท้อนความมั่นใจในแบบฉบับของ Jibbie ได้อย่างชัดเจน