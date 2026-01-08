จับตาเล่ห์เขมร! เดินหน้าขุดเขื่อนกันคลื่นเข้าหาฝั่ง นักวิชาการชี้ไทยไม่ได้ประโยชน์ หวั่นทิ้งงานทำทางขาด

เพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" เปิดคลิปแฉกัมพูชายังเดินหน้าขุดเขื่อนกันคลื่นมุ่งหน้าหาฝั่งต่อเนื่อง แต่นักวิชาการมองข้ามช็อต ชี้ขุดแค่ช่วงต้นไม่ช่วยลดการกัดเซาะฝั่งไทย หวั่นใช้มุกเดิมอ้าง "ทางขาด-เครื่องจักรเข้าไม่ได้" เพื่อทิ้งงานส่วนที่เหลือให้กลายเป็นเกาะถาวรกลางทะเล งานนี้กองทัพเรือไทยจะว่าอย่างไร? จะกดดันหรือปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. เพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" เผยคลิปกัมพูชาเดินหน้าขุดเขื่อนกันคลื่นในทิศทางมุ่งหน้าเข้าหาฝั่ง นักวิชาการห่วงไม่ช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งไทย พร้อมจับตามาตรการตอบโต้จากกองทัพเรือ ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"อัพเดทเขื่อนกันคลื่นที่ชายแดนตราดและเกาะกง อ้างอิงตามคลิปทาง กพช.ก็ยังขุดต่อจากแนวเดิมที่ขุดไปก่อนหน้านี้โดยทิศทางการขุดก็มุ่งหน้าหาฝั่งครับ
นักวิชาการทางทะเลของไทยหลายคนออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขุดแค่ช่วงต้นของแนวกันคลื่นไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของฝ่ายไทยดีขึ้น
ต้องติดตามต่อว่าทางกองทัพเรือจะมีมาตรการอะไรไปกดดันให้เขมรขุดส่วนที่เหลือ แต่เชื่อเหอะ มันก็จะอ้างว่าขุดไม่ได้ เพราะรถ excavator วิ่งไปไม่ได้แล้วเพราะทางขาด แล้วทางทหารเรือจะมีมาตรการยังไงจัดการหรือจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป
ส่วนตัวเชื่อว่าส่วนที่เหลือเขมรคงไม่ขุดแล้ว มันคงกลายเป็นเกาะหัว ด ของฮุนมาเนต ไปในท้ายที่สุด
ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่ใช่เขมรจริงๆ"